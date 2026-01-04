◆第１０４回全国高校サッカー選手権 準々決勝 神村学園（鹿児島）４―１日大藤沢（神奈川）（４日・Ｕ等々力）

神村学園（鹿児島）は日大藤沢（神奈川）に４―１で勝利し、準決勝へ駒を進めた。

夏の総体を制した王者は、ここまで２試合で１０得点無失点と圧倒。この日も再び先制に成功した。前半２９分、相手の陣内でボールを奪取すると、福岡内定のＭＦ福島和毅（３年）の縦パスが町田内定のＦＷ徳村楓大（３年）に通る。徳村が体勢を崩されながらＦＷ倉中悠駕（３年）にボールを送ると、倉中が左足で冷静に決めた。倉中は３戦連発。さらに全てが先制弾と、勝負強さをこの試合も発揮した。

倉中は止まらない。後半１３分に再び徳村のパスを受け、エリア左から左足を冷静に振り抜きゴール右へ２点目。同２３分にはいわき内定ＤＦ中野陽斗（３年）のパスに抜け出し、右足で３点目を獲得。同僚のＦＷ日高元（３年）に並んで大会得点ランクトップになった。

しかし、ハットトリックで終わらない。同２５分には右のＣＫを頭で合わせると、ボールはネットの中へ。この日４点目が決まり、大会得点ランクの単独首位に躍り出た。倉中劇場を等々力で繰り広げ、神村学園はＦＷ福田師王（現カールスルーエ）を擁した２２年度大会以来の４強へ導いた。夏の総体と冬の選手権でともに優勝すれば、首都圏開催となった１９７６年以降では史上６校目の快挙となる。