¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×µÇ°¥Ð¥ó¥¸¡¼ ¼ã¼Ô10¿Í¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¡Ö°ìÈé¤à¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡¡°ñ¾ë¡¦¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô
°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Ç¡¢Æó½½ºÐ¤ÎÊúÉé¤ò¶»¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¸¡¼»²²Ã¼Ô
¡Ö¤¢¤È80Ç¯¤ÏÀ¸¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×
¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢º£Ç¯¡¢»ÔÆâ¤ÇÆó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¼ã¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¼«¤éÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿10¿Í¤¬¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©¤ß¡¢¹â¤µ100¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎµ¿ÀÂçÄß¶¶¤«¤é¶õÃæ¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤¤½ê¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ä
¥Ð¥ó¥¸¡¼»²²Ã¼Ô
¡Ö¿·À®¿Í°ìÆ±¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î±×¡¹¤ÎÌö¿Ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢Èô¤Ó¤Þ¡¼¤¹¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É°ìÈé¤à¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¿¤éÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
Èô¤Ó½ª¤¨¤ë¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Æó½½ºÐ¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
