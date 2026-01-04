TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£

¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ»ä¤Î»Ø¼¨¤Î²¼¡¢Ë®¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Ä¤Ä´Ø·¸¹ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢G7¤Ê¤É¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î²óÉüµÚ¤Ó¾ðÀª¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅØÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£