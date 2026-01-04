Ì¾¼èÍµ»Ò¡¢ÆüËÜ´ñ½Ñ¶¨²ñ¤«¤é¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×¾Þ¡ª¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ÇÞÕ¿È¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÈäÏª
1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢Ì¾¼èÍµ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÌ¾¼è¤¬¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
º£²ó¤ÎÃåÊª¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¿¦¿Í¤Îµ»¤Èº²¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉáÃÊÃå¤Ï¥¸¥ã¡¼¥¸¤«Ë¬ÌäÃå¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¡£
¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Î¿ôÃÍ¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ì¾¼è¡£¤¤Î¤³ÎÁÍý¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢3¡Á4kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¼õÆñÂ³¤¡Ä¡£°ì»þ¤Ï¾ó¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2Ç¯Á°¤Ë¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ´ñ½Ñ¶¨²ñ¤«¤é¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿Ì¾¼è¡£
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¤ê¡¢´î¤Ð¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò2¥Í¥¿ÈäÏª¤¹¤ë¡£