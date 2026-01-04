Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、コーヒーの差し入れに感謝する投稿が注目を集めている。

【画像】小森隼からの差し入れを報告する佐久間大介／佐久間大介＆小森隼の2ショット

■佐久間大介「小森隼がコーヒーの差し入れくれた！！！」

佐久間は「小森隼がコーヒーの差し入れくれた！！！ はやとーーー！！ありがとうーーー！！！」とつづり、ずらりと並んだコーヒーポットの写真を公開した。

写真には、「ホットコーヒー（AMAZING BLEND）」「ハニーラテ（ホット）」などと書かれたラベルが貼られたポットが複数写っており、現場全体に行き渡る量であることがうかがえる。

■GENERATIONS・小森隼が手がける「AMAZING COFFEE」の差し入れ

この差し入れを行ったのは、GENERATIONSの小森隼。小森は愛知・名古屋の「AMAZING COFFEE AICHI NAGOYA」のプロデューサーを務めており、今回の差し入れも同店によるものだ。

佐久間は写真の端からひょっこりと顔をのぞかせ、ポットをアピールするように指差しており、喜びがストレートに伝わる1枚となっている。

■小森隼「最大のエールを送らせてください」

小森はこの投稿に対し、「何も出来ませんが…最大のエールを送らせてください」と謙虚な言葉を添え、佐久間へエールを送った。

Snow Manは1月4日から7日まで、愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の公演を開催する。

■佐久間大介と小森隼は『ラヴィット！』などで共演

佐久間と小森は、『ラヴィット！』『それSnow Manにやらせて下さい』などでたびたび共演しており、番組内での掛け合いや距離感の近さもファンの間ではおなじみだ。今回の差し入れ投稿からも、共演を重ねるなかで築かれてきた信頼関係が垣間見える。

SNSでは「関係性が素敵」「仲良しだね」「尊すぎる」「スノの現場にアメコ！」「こんな世界線があるの嬉しい」「隼くん優しい」といった声が寄せられている。

■佐久間大介＆小森隼『ラヴィット！』オフショット

Snow Man

