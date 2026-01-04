ÆüËÜ°ìÁá¤¤¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¤Ï¡Öµå¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¡©¡¡Âçºå¡¦ÄÌÅ·³Õ¤Ç½ñ¤½é¤á¼°
¡¡ÆüËÜ°ìÁá¤¤¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¤Ï¡Öµå¡×¡©¡¡Âçºå¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡¦ÄÌÅ·³Õ¡ÊÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡Ë¤Ç4Æü¡¢¡Ö¡È¿·Ç¯¤Î´Á»ú¡É½ñ¤½é¤á¼°¡õ¿·½ÕÊ¡ÊÆÇÛ¤ê¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡Öµå¡×¤Î1Ê¸»ú¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÄÌÅ·³Õ¸øÇ§¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥º¡×¾®Àîµ×ÎÜ¼Â¤¬¡¢ÄÌÅ·³Õ¤«¤éÈ¯¿®¤·¤¿¤¤´Á»ú¡Öµå¡×¤Î1Ê¸»ú¤ò½ñ¤½é¤á¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë50¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤ÎÇò¤¤¥Ü¡¼¥É¤ËÄ¹¤µ50¥»¥ó¥Á¤ÎÂçÉ®¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Öµå¡×¤Î1»ú¡£½ñÆ»»ÕÈÏ¤ÎÏÓÁ°¤ò»ý¤Ä¾®Àî¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµå¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë¤Ï3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌîµå¤ÎWBC¡¢6·î³«ºÅ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢ÃÏ¡Öµå¡×¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¡¢²ñµÄ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÇî¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·§¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎµþÅÔ¡¦À¶¿å»û¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¤Ï¡Ö·§¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢ËüÇî³«ºÅ¤ÎÀ®¸ù¤«¤é¡ÖÇî¡×¤âÍÎÏ¸õÊä¤Î1¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Àî¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤¬¡Èº£Ç¯¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»ú¤ÎÇ¯¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÄÌÅ·³Õ´Ñ¸÷¡¦¹â°æÎ´¸÷¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö25Ç¯¤ÏËüÇî¸ú²Ì¤ÇÍè¾ì¼Ô¿ô¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÊªÈÎ¤â¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî¸å¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¤ÊÆ¤äÂ¾¤Î¹ñ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Èµå¡É¡£ÄÌÅ·³Õ¤«¤éÌÀ¤ë¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½ñ¤«¤ì¤¿¡Öµå¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÏÄÌÅ·³ÕÃÏ²¼1³¬¤ËÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¾þ¤é¤ì¤ë¡£¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡ÉÍ½ÁÛÅªÃæ¤Ê¤ë¤«¤â¡ª¡©