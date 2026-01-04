²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¹ç°Õ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¡ºòµ¨ÃÏ¶è¼ó°Ì¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉS¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ãÆ®¤Î¶¯¹ë
MLB¸ø¼°SNS¤ÏÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È·ÀÌó¤Ï4Ç¯6000Ëü¥É¥ë(Ìó94²¯±ß)¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â1·î5Æü¸áÁ°7»þ(ÆüËÜ»þ´Ö)¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï2025Ç¯¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è94¾¡68ÇÔ¤Î¼ó°Ì¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï24Ç¯²¦¼Ô¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ä»³ËÜÍ³¿Åê¼ê½êÂ°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂè7Àï¤Þ¤ÇÀï¤¤¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÁè¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤Ï2014Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2018Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç6Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï69»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é15ËÜÎÝÂÇ49ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.327¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ï¤Þ¤ÀÌµ¤¯¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ì¤Ðµð¿Í¤«¤é¤Ï¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡¢»³¸ý½Ó¤µ¤ó°ÊÍè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£