Ãæ¹ñ¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î²òÊüÍ×µá¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»ºÀÐÌýÂçÈ¾¤òÍ¢Æþ
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï4Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò¹´Â«¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤òÉ½ÌÀ¡¢É×ºÊ¤ÎÂ¨»þ²òÊü¤òµá¤á¤ëÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯¸¢¤ÎÅ¾Ê¤¡×¤ò¤ä¤á¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃÌÏÃ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¹Ô°Ù¤Ï¹ñºÝË¡¤ä¹ñÏ¢·û¾Ï¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£É×ºÊ¤Î¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï3ÆüÌë¤Ë¤â¡¢ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ò¼õ¤±¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¼ç¸¢¹ñ²È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉðÎÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢°ì¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÌÏÃ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢Åª¹Ô°Ù¤Ï¹ñºÝË¡¤ËÃø¤·¤¯°ãÈ¿¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼ç¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñºÝË¡¤ò½ç¼é¤·¡¢Â¾¹ñ¤Î¼ç¸¢¤Ø¤Î¿¯³²¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÈ¿ÊÆº¸ÇÉ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏºòÇ¯5·î¤ËË¬ÌäÀè¤Î¥í¥·¥¢¤Ç¥Þ¥É¥¥¥í»á¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î»ºÌý¹ñ¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤¬Ãæ¹ñ¸þ¤±¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£