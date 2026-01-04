¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃª¶¶¹°»ê°úÂàÅöÆü¡ÄX¤ÇÆÃÊÌ±é½Ð¡ª¡Ö#Ãª¶¶°úÂà¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö±«¤¬¹ß¤ë¤¾¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡¡þWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ê2026Ç¯1·î4Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï4Æü¡¢¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤ò³«ºÅ¡£º£Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÃª¶¶¹°»ê¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇAEW¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö#Ãª¶¶°úÂà¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿À®¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤òºÌ¤Ã¤¿¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤¬½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Âç²ñÅöÆü¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¡ÚËÜÆü¸ÂÄê¡ÛX¤Ç¡Ö#Ãª¶¶°úÂà¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¡ª¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ç¡Ö#Ãª¶¶°úÂà¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢Ãª¶¶¤¬¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ò¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ±é½Ð¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö±«¤¬¹ß¤ë¤¾¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖSNS¤Ç¤â´¶Æ°¡×¡Ö¸¡º÷¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÇú·â¤À¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£