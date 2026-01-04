¡Ö¤¦¤ï¤¡ºÇ°¤ä¡×ÀÄ»³³Ø±¡Âç1¶è¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¤Î¡È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¡¡¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¤ÏµÞ¤¤ç·è¤Þ¤Ã¤¿1¶è¤ÇÎÏÁö
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡£3Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö´°Á´Ì©Ãå¡ªÈ¢º¬±ØÅÁ 204Âæ¤Î¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿´¿´î¤ÈÎÞ¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢1¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°Áª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¤Ë»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÉüÏ©10¶è¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢¶è´Ö¾Þ¤Î²÷Áö¡£Í¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È1¶è¤ËÈ´¤Æ¤¡£¥ì¡¼¥¹5Ê¬Á°¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Õ¤ËÆ¬¤ò¸å¤í¤Ë·¹¤±¤¿ºÝ¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬Íî²¼¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¤·¡¢¡Ö²õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(¥µ¥ó¥°¥é¥¹)Ìµ¤·¤Ç¡£¤¦¤ï¤¡ºÇ°¤ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤³¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¡ÖÆ°ÍÉ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ù¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹³«»Ï¸å¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢15km²á¤®¤«¤é½ù¡¹¤Ë½¸ÃÄ¤ËÎ¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶è´ÖµÏ¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¾®²Ï¸¶Áª¼ê¤Ï1»þ´Ö01Ê¬47ÉÃ¤Ç¶è´Ö16°Ì¡£Íî¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥¤¥à¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Î¶è´Ö2°Ì¤ËÁêÅö¤¹¤ëµÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÂç²ñÁ°¤Ë1¶è¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Ó´¬Êþô¦Áª¼ê(4Ç¯)¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤¬·èÄê¡£¾®²Ï¸¶Áª¼ê¤Ï¡ÖÂç³¢Æü¡£Âç²ñ2ÆüÁ°¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÞ¤¤ç1¶è¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤Î¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤Î¶è´Ö¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿¾®²Ï¸¶Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤«¤¢¡©¤Ê¤ó¤«¼«¿®¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤Ê¤¢¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ï1¶è16°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5¶è¡¦¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(4Ç¯¡¦±ØÅÁ¼ç¾)¤Î·ãÁö¤Ê¤É¤Ç±ýÏ©Í¥¾¡¡£ÉüÏ©¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò¾ù¤é¤º¡¢3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Áí¹çµÏ¿¡¦±ýÏ©µÏ¿¡¦ÉüÏ©µÏ¿¤ÎÁ´¤Æ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£