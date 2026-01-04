香箱座りをしている猫さんの胸元に指を突っ込む投稿主さん。ふわふわの毛が気持ちよく、最高だと堪能していたところ、だんだん猫の様子が変わってきたのだそう。動画は59.8万回以上も再生され、「猫たん可愛いすぎ」「私もしたい」とのコメントが集まっています。

【動画：おててないないをしていた猫→胸元に『指ズボ』してみた結果…可愛すぎて笑ってしまう展開】

香箱座りをしている猫の胸元に指を突っ込んでみたら…

TikTokアカウント「ぽこもち」さまに投稿されたのは、香箱座りをしているぽこもちくん。両手を胸元に完全に折り込んでいて、「おててないない」の状態になっています。

投稿主さんは、ぽこもちくんの胸元に指を突っ込んでみることにしたのだとか。そーっと近づいて、人差し指をぽこもちくんの胸元に入れます。ぽこもちくんは、その様子をじっと見ていたのだとか。

もふもふを堪能する投稿主さん

ぽこもちくんの胸元の毛を触りながら、思わず「ああ、、もふもふ」と感想を述べる投稿主さん。ふわふわの毛がとても気持ちよさそうです。ぽこもちくんはと言えば、触られている間も特に動かずにじっとしていたとのこと。

ぽこもちくんの胸元の毛は、最高の触り心地なのだとか。投稿主さんは、どんどん指を奥深くに突っ込んで、もふもふの毛を堪能し続けます。すると徐々に心なしかイカ耳になりだすぽこもちくん。

だんだん様子がおかしくなってきたと思ったら

それでもなお投稿主さんが胸元の毛を触り続けていると、ぽこもちくんはだんだん落ち着かない様子になっていったのだそう。周囲をきょろきょろと見まわし始めます。

次の瞬間、ぽこもちくんは投稿主さんの手をがぶりと一噛みしたとのこと。どうやら、くつろいでいたところを邪魔されて我慢ならなかったようです。とはいえ、この後すぐに許してくれたとのことでした。

おててないないをしているぽこもちくんの胸元に指を突っ込む動画は、TikTokで59.8万回以上も再生され、「圧倒的犬派だったけど、、、猫ちゃん…可愛ええ…」「かわいいー！指ズボしてみたい！」「か、、、かわちいねえ、モチモチふわふわだねえ、、」「自分もやった事ありますけど即ｶﾞﾌﾞ」「しあわせの指ずぼ、おててに到達、おててあるあるーって嬉しくなります」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「ぽこもち」さまには、ぽこもちくんの日常の様子がたくさん投稿されています。色々な表情を見せてくれるぽこもちくんの姿に癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぽこもち」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。