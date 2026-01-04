21万回以上表示され1万以上の「いいね」を獲得しているのは、3匹の猫たちの仲睦まじい様子。ひとりだけちょっと困ってしまっている様子には、視聴者から「めっちゃ優しい」「動かないであげてるのがえらい」と褒め称えるコメントが集まっていました。

じっと見つめるみらちゃん

X（旧Twitter）アカウント「みしゅり」に投稿されたのは、投稿主さんのおうちで暮らす「みらちゃん」「しゅらくん」「りおらくん」がくっついて過ごす様子。12月に入りおうちの中も冷え込んできたからか、くっついていたそうです。

投稿主さんが気になったのは、みらちゃんの視線。じっと投稿主さんを見つめ、何かを言いたげな表情をしていたといいます。3匹でくっついていれば暖かく居心地がいいはずなのに、どうしたのでしょうか？

もしかして動けない？

よく見ると、みらちゃんの背中には2つの顔が。3匹でただくっついていたのではなく、しゅらくんとりおらくんが頭をみらちゃんの背中にどっしりのせた状態だったといいます。2匹はしっかりと目を閉じて、すやすや眠っている様子だったとか。

みらちゃんの背中は、しゅらくんとりおらくんの枕になってしまっていたようです。みらちゃんが投稿主さんに伝えたかったのは「お、重い…」「動けないんですけど」といったところでしょうか。

優しいみらちゃん

みらちゃんは、やろうと思えば2匹を起こすことも強引に移動することもできたはず。そうしなかったのは、きっと気持ちよさそうに寝ている2匹を起こしたくなかったからですよね。自分は起きているのにじっと待っているなんて、なかなかできることではありません。

実はみらちゃんは、しゅらくんとりおらくんより年上の猫さんとのこと。みらちゃんから見るといつまでも甘えん坊な可愛い弟たちなのかもしれませんね。優しいみらちゃんには、とびきり気持ちがいいベッドを用意してあげたくなります！

弟たちの枕としてじっと耐えるみらちゃんの投稿には、「そこ代わりましょう」「わたしも一緒に寝たいです」「みらちゃん枕暖かくて気持ちよさそう」と、代わってあげたい人や混ざってあげたい人からのコメントも集まっていました。

Xアカウント「みしゅり」には、仲良し3にゃんずがくっついたり金魚鉢のなかで液体のようになっていたりする様子も投稿されていますよ。

