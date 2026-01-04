愛猫が『家族になった』と実感する瞬間4選

お迎えしたばかりの猫はまさに借りてきた猫。緊張からケージの隅っこで固まってしまったり、ご飯が食べられないということも珍しくありません。

おそらく多くの飼い主さんは、愛猫の心が解れ、通じ合えたと思った瞬間に『家族になった』と実感するのではないでしょうか。

ということで今回は、猫を迎えてから『家族になった』と感じる瞬間を4つ紹介いたします。あわせて、心を開いた猫が見せる仕草や行動についても解説いたします。

1.何でも堂々とするようになった

猫は慣れない環境に身を置くと、無防備になる行動を極力避けようとします。食事も排泄も詝いつの間に!?詝と感じることが多いはずです。

寝ているときでさえ気を張っているので、こちらが近づくとムクっと起きることが多いでしょう。それほど猫は警戒心が強い動物なのです。

そんな猫が人間の動向を気にせずに、何でも堂々とできるようになると『家族になれたんだなぁ』と実感するでしょう。信頼してくれていると思うと、嬉しくなる瞬間です。

2.スリスリしてくれた

お迎えしてからぎこちない関係が続いていた中、スリスリしてくれるようになったとき、詝ようやく認めてくれたんだ詝と報われる気がしますよね。

愛猫の心境はというと、詝この人は私のもの（大切な人）詝だと思っています。つまり、お互いに気持ちが通じ合えているということです。

猫は自分にとって欠かせないもの、独占したいものに頬擦りをすることで匂い付けを行います。親しい相手に対する挨拶の意味も込められているので、猫側も『家族になった』と感じているはずです。

帰宅後に擦り寄ってくれるようになると、さらに詝歓迎されている家族詝としての実感が湧くことでしょう。意味合い的にはマーキングですが、嫌いな相手にはしない行動なので、『家族になったんだ』と自信を持って喜んでください。

3.爆睡するようになった

猫は本来浅い眠りを繰り返し、熟眠できるのはトータルで2時間～3時間程度だといわれています。

本能的に熟眠しないはずの猫が明らかに爆睡している様子が見られるようになったときもまた、『家族』としてのつながりを感じることでしょう。

最初に紹介したように、猫が無防備になれるのは詝絶対に襲われない詝という確証があるからこそのこと。まさしく心を開いた証といえます。

猫側も家族になれた（慣れた）と実感しているため、安心して眠ることができるのです。

4.よく喋る（鳴く）ようになった

猫は『ニャー』という声を駆使して様々な要求をします。でもこれは、ある程度お家に馴染んでからのこと。

おそらくお迎えしたばかりの頃は、ほとんど鳴かないか不安で鳴く程度でしょう。少なくともバリエーション豊富な『ニャー』を聞く機会はあまりないはずです。

そんな口数の少なかった愛猫が、コミュニケーションを取るために鳴いてくれるようになると、家族として頼られているように思えるでしょう。

猫は学習能力が高い動物なので、実は人間の行動を密かに真似ています。声を通したつながりもその1つで、話しかけることで思いが伝わると学習しています。これもまた、飼い主さんに心を開いている証です。

ただ、鳴くか鳴かないかは個体差があります。欲求を汲み取ることが得意な飼い主さんの猫はあまり鳴かないということも明らかになっています。この場合は、他の人には真似できない以心伝心が『家族』としての実感につながるかもしれませんね。

逆に、飼い主さんがお喋り好きだと愛猫も饒舌になる傾向があります。人間の言葉は話せずとも、自分だけが理解できる言語があると思うとより一層、家族としての絆を感じるものです。

猫と1日でも早く家族になりたいと思ったら、積極的に話しかけてみてください。猫はやや高めのソフトな口調を好みます。例えるなら幼児に優しく語りかけるような感じです。参考にしてみてください。

まとめ

今回は、猫を迎えてから『家族になった』と実感する瞬間を4つ紹介いたしました。懐かしく思えたものはあったでしょうか。

筆者は個人的に、初めての詝スリスリ詝が懐かしくて仕方ありません。というのも我が家の年長猫は警戒心が強く、このスリスリまで1ヶ月ほど時間がかかりました。人に捨てられた過去を持つ保護猫だったので、心を開いてくれたことが本当に嬉しかったです。

これから猫を迎える方も、お迎えした後にこの記事のことを思い出していただけたら嬉しいです。