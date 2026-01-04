4日に準々決勝の4試合が行われた

第104回高校サッカー選手権の準々決勝が1月4日に各地で行われ、ベスト4の4チームが決定した。

夏のインターハイ王者・神村学園（鹿児島）はFW倉中悠駕が圧巻の4ゴールを決め圧倒的な強さを見せつけた。

第1試合では尚志（福島）と帝京長岡（新潟）が浦和駒場スタジアムで対戦。尚志FW臼井蒼悟が2試合連続となる決勝弾を奪い、1-0で勝利収めた。また、Uvanceとどろきスタジアムでは鹿島学園（茨城）が興國（大阪）相手に終始圧倒し、3-1で17年ぶりとなるベスト4へ進出した。

第2試合では流通経済大柏（千葉）が大津（熊本）との優勝候補同士による”東西プレミア対決”が実現。大津が先制する展開も、流通経済大柏が前半のうちに逆転に成功した。その後は大津の猛攻をしのぎ勝利を収めた。

また、インターハイ王者の神村学園は日大藤沢（神奈川）戦で倉中が前半に1点、後半に3点と大暴れ。1点は奪われたものの4-1でベスト4へと駒を進めた。

準決勝は1月10日に国立競技場で行われ、第1試合が尚志×神村学園、第2試合が鹿島学園×流経大柏のカードとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）