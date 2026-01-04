1972年にスタートした新日本プロレスは、日本のプロレス界を長きにわたって牽引してきた。2000年代の「暗黒期」を経て見事なV字回復を成し遂げた際の重要な立役者が、2023年から社長を務める棚橋弘至（49）だ。そんな棚橋は、2026年1月4日の東京ドーム大会でオカダ・カズチカ（38）と現役引退試合を行う。その後は社長業に専念することになる。

棚橋はデビュー時、「藤波辰爾さんとダイナマイト・キッドを足して割ったような選手になりたい」 と語ったことがあるが、その当人である藤波辰爾（72）は1999年から2004年まで新日の「闘う社長」として経営に携わりながらマットに上がった。藤浪が棚橋に期待する"社長像"とは――。

シリーズ「逆説のプロレスVol.26 さらば100年に一人の逸材！ 棚橋弘至『ストロングスタイルを否定した男』真実の物語」（双葉社スーパームック）より、棚橋の精神的支柱でもあった藤波が期待する棚橋の社長像を紹介する。（同書より一部抜粋して再構成）【全4回の第2回。第1回から読む】

"闘う社長"でいてほしい

――棚橋さんが引退しますが、これは、社長である棚橋さんなりの次に進むための引退ですよね。

藤波 前向きな引退だよね。ただ、棚橋弘至というあれだけ華のあるレスラーなんだから、引退して表舞台から消えてしまうのではなく、ちゃんと自分の居場所を常に保っていてほしいなっていうのはあるよね。引退したらきちんと背広を着てオフィスに引っ込むとか、それは彼には似合わない。やっぱり"闘う社長"じゃないと。昔の俺がそうだったようにね。

今度のドームでいったんケジメをつけて試合は封印するけど、「常に闘える状態でいます」っていうような感じでいてほしい。

――お相撲さんだと、引退すると髷（まげ）を切って着物を着なくなりますけど、棚橋さんは引退してもあの長髪のまま、鍛えた体を保ってほしいですよね。WWEのトリプルHなんかは、正式に引退してCOO（最高コンテンツ責任者）になったあとも、ルックス含めて「トリプルH」のままですし。

藤波 そう。やっぱりレスラーっていうのは、普通の会社の経営者とは違うわけだから、やっぱり闘う会社的なところがあるからね。とくに棚橋の場合は、まだまだ闘える状態で引退するわけだから、リングを降りても「プロレスラー・棚橋弘至」の姿のままでいてほしいよ。

――プロレスというコンテンツについての知識が蓄積されているのが、元レスラーなわけですもんね。

藤波 だから棚橋が引退しても、リングとは完全におさらばっていうのは避けるべきだなと俺は思うよね。何かあれば、いつでも背広を脱いでリングシューズとタイツを履いてリングに立ちますよっていう姿勢だけは、見せるべきじゃないかな。

プロレスの会社はレスラーが社長として旗振りしないとダメ

――新日本の現場にいる、元レスラー社長ということですね。

藤波 新日本には、永田（裕志）や小島（聡）が今も現役でリングに立っているけど、棚橋がレスラーの姿のままそこにいれば、彼らも張り合いになるでしょう。もっと言えば、俺がまだこうして現役でいるから、彼らもいやすいんじゃないの（笑）。

――現代の日本のプロレスは、経営陣がレスラー出身じゃないところがほとんどじゃないですか。会社組織としてはそれがベターなんでしょうけど、レスラー心理がわかる棚橋さんが社長をやっているというのは、いい面がたくさんあるんじゃないかなと思うんですよ。

藤波 これは俺がいつも言ってることだけど、やっぱりプロレスの会社はレスラーが旗振りしないとダメな部分があるんだよ。プロレスを経験していない人が社長をやると感覚が違うからね。経理面なんかは、その専門のスタッフがちゃんといるわけだからそっちに任せるべきだけど。

――永田さんや小島さんの2世代上の藤波さんが、前IWGP世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.とシングルでやるわけですからね（2025年11月14日、「ドラディション」後楽園ホール大会）。

藤波 俺はそういう選手たちの先駆けとして現役でいるからね。

藤波辰爾が語る「レスラーに必要な心構え」

――それにしても、藤波さんはなんでこんなにコンディションがいいんですか？（笑）

藤波 それは現役でいることの必要性、義務だもん。だから俺がさっきから言ってるのはそういうことよ。ただ単に現役でリングに立ってますっていうだけじゃなくて、やっぱり自分なりに体をキープして、ある程度動けるようじゃないと。そうでなかったら、早くリングから降りるべきだし。

――3年前、藤波さんが代々木第二体育館で棚橋さんとデビュー50周年記念試合をやった時（2022年12月1日）も、とくに太ももからふくらはぎが鍛えられててすごいなと思いましたよ。

藤波 この12月で俺は72歳だからね。だけど年齢についてはもうべつに意識してないし、リングに立っている以上はまず体をつくる。自分で毎日鏡を見ながら、やっぱりそのへんは意識してますよ。それがお客さんに対しての最低限の礼儀だしね。

――猪木さんも晩年まで、ちゃんとトレーニングしてましたよね。

藤波 そうだよね。猪木さんは引退後も走ったり、トレーニングは欠かさなかったし、現役の最後の頃もコンディションや体はしっかりとつくっていた。俺と60分フルタイムやった時（1988年8月8日、横浜文化体育館）、猪木さんは45歳、俺が35歳になる年だからね。45歳であの体とあの動きができるっていうのはすごいよ。やっぱり、レスラーにはそういう心構えが必要だね。

取材・文 堀江ガンツ

