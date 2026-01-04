¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬2´§¤Ø°ìÊâÁ°¿Ê¡¡FWÁÒÃæÍª²ï¤¬°µ´¬4¥´¡¼¥ë¡ÄÆüÂçÆ£Âô¤Ë²÷¾¡¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Ø
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Î4»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î2»î¹çÌÜ¤Ç¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÈÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ËÂ³¤¯¡¢Áª¼ê¸¢À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¡¢9ÈÖ¤ÎFWÁÒÃæÍª²ï¤¬4¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ëÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ4-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾29Ê¬¡¢¹¶¤á¹þ¤ó¤À¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁÒÃæ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò³Î¼Â¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÆüÂçÆ£Âô¤Î¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëFWÍÀî·¼²ð¡¢MFÊ¿ÅçæÆ³¤¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇFWÆü¹â¸µ¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òGK¶¶ËÜÍ§æÆ¤ËËÉ¤¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾13Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÁÒÃæ¤¬³Î¼Â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÆüÂçÆ£Âô¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¡¢ÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·û¹ä»á¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëMFÃæÂ¼Î¶¹ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ËÜ½ß¸ã¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëMFÆ£ËÜÊâÍ¥¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÁª¼ê¸òÂåÄ¾¸å¤Î¸åÈ¾17Ê¬¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤ÏDF¾®ÎÓÚåÎÜ¤¬¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤«¤éÂç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤ÆüÂçÆ£Âô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÒÃæ¤¬¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤¹¡£¸åÈ¾23Ê¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò³Î¼Â¤ËÀ©¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£Æ±25Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¡¢Âç²ñÄÌ»»¥´¡¼¥ë¿ô¤ò6ÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀîÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃÏ¤ÎÍø¤Î¤¢¤ëÆüÂçÆ£Âô¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤â¤¢¤Ã¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµó¤²¤é¤ì¤º¡£º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡¢²ÆÅßÀ©ÇÆ¤Ë¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë