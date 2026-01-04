歌手の和田アキ子（７５）が４日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）にスタジオ生出演した。

昨年１０月に放送開始４０周年を迎えた同番組は今年３月２９日の放送で最終回を迎えることが発表済み。この日の番組では、４０周年にちなんで優勝賞金４０万円をかけた「ＡＫＯ―１グランプリ」を初開催。お笑いコンビ・ナイツが発案した今回の賞金レースでは、和田を題材としたネタをトム・ブラウン、Ｍｒ.シャチホコ、マシンガンズ、ニッポンの社長、きつねの５組が披露した。

自身の名前を冠したお笑いグランプリ開催に審査員を務めた和田は「初代ＡＫＯ―１チャンピオン（を決める）って、これ、３月に終わるのに…」とポツリ。この言葉に進行役を務めたニューヨーク・屋敷裕政は「好評だったら、ＡＫＯ―１グランプリとして毎週やって定着するかも知れないですから」と熱弁。

優勝は往年のおニャンコクラブメンバーと和田を合体させるネタで爆笑を誘ったトム・ブラウン。賞金４０万円のボードを手渡した和田は「めっちゃ楽しいのと、みんながこんなに真剣にやってくれると思わなかった。一丸となってやったのはすごいことだと思いますよ」と笑顔で話すと「３月で番組終わるっていうのに、まだまだ違う意味で皆さんに楽しいことをお届けできると思うと、勇気も湧いてきましたし、３月ですけど終わるまで１回１回、大切にお送りしたいと思いますんで、今年もよろしくお願いします」と頭を下げていた。