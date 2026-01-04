人気アイドルグループ「櫻坂46」の勝又春さんが自身のブログを更新。

「京都大学」に通っていることを、明かしました。



【写真を見る】【 櫻坂46・勝又春 】 「京都大学に通っています」 ブログで明かす 公表の理由は 「『自分らしさ』を大切にしたいという思いからです」





勝又春さんは「さて新しい一年の始まりにあたって、今日は一つ、みなさんにご報告があります。」「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています。」と、報告。



続けて「本来、大学のことは アイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話で、正直なところお話しすべきか自分の中でも迷いがありました。」「ただ、周りの方からのご提案もあり、今回お伝えする運びとなりました。」と、説明しました。

そして「お伝えすることになった背景としては、『自分らしさ』を大切にしたいという思いからです。」と、記しました。







勝又春さんは「周りからの見え方を気にして、肩に力が入りすぎてしまうこともあった私が、そう思えるように変わったきっかけは、皆さんと直接お話しできるミーグリの時間でした。」「自分では気づかないような日々の言動に対して『春ちゃんらしくて好きだよ』とあたたかく伝えてくださるおかげで、少しずつ自分らしさを受け入れて、自然な姿をお見せできるようになりました。」と、投稿。



続けて「そんな中でも、ある話題になると、時々力が入ってしまいます。」「それが、受験や勉強、学生生活のお話を聞かせてもらったときです。」と、綴りました。







そして「共感する気持ちや、少しでも力になれたらという思いとは裏腹に、大学について公表していなかったため、自分の話をどこまでしていいのか分からず、慎重に言葉を選んでいました。」「その結果、せっかく会いに来てくださったのに、どこか自分らしくない受け答えをしてしまったこともあります。」と、明かしました。







勝又春さんは「今回の公表を一つのきっかけとして、一人の人間として日々を過ごす中で感じてきたことや、経験してきたこと、立ち止まったことを もっとありのままの姿でお話しできたら『誰かの不安や迷いにそっと寄り添い、前に踏み出すきっかけとなりたい』という私のアイドル活動における目標にも、少しずつ近づいていけるのではないか そうした思いが 周りの方とお話しする中で固まり、今回お伝えする形となりました。」と、投稿。



続けて「アイドルとしても学生としても、まだまだ未熟者ですが、今年は自分自身の成長とともに、応援してくださる皆さんの日々に、少しでも彩りや楽しさを添えられるよう誠心誠意努めてまいります。」「2026年も、どうぞよろしくお願いいたします」と、その思いを綴っています。









【 勝又春さん プロフィール 】



生年月日：2004年1月24日

星座：みずがめ座

身長：167cm

出身地：京都府

血液型：A型







【担当：芸能情報ステーション】