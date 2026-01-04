青学大が３連覇を果たした第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）。

３日には復路が行われ、東京都内に練習拠点を置く大学では、総合５位の中大のほか、駒大、創価大、帝京大、日大が１０位以内に入り、来年の大会のシード権を得た。

中継所、両手で天を指さす

復路最長区間の９区、東京都八王子市出身の佐藤有一選手（青学大４年）が初出場で区間賞と躍動して２位以下を突き放し、青学大の優勝に貢献した。

毎年、青梅マラソンなどに出場していた祖父の勝之さんの後ろを追いかけて走るうちに陸上が好きになった。憧れだった「青学での箱根駅伝出場」を目指して進学したが、故障などもあり思うように走れない時期が続いた。

２年生の時に勝之さんが死去。「（強豪の）青学でなければ箱根を走れたかも」。弱音を漏らすと、母の麻有美さん（４９）は「青学で箱根を走りなさい。それがあなたの夢でしょ」と背中を押した。

４年生になり、練習では積極的に先頭で引っ張り、「死ぬ気で頑張った」。選手寮の寮長も務め、指導や感染症対策にも力を入れた。原晋監督はチームの一体感について「佐藤有一を中心とした寮生活の充実ぶりがある」と評価する。

この日、昨年２月に２１歳の若さで亡くなった同級生の皆渡（みなわたり）星七（せな）選手を思い、七つの星が描かれたリストバンドを着けて走った。見せられなかった祖父も思い、たすきをつなぐと両手で空を指さした。

「最高の景色でした。この日のために４年間頑張って、本当に良かった」（北條豊）