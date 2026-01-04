アーセナルはプレミアリーグ第20節でボーンマスと対戦。終盤に追い上げられたものの3-2と勝利を収めた。



リーグ5連勝となり、結果だけ見れば上々のアーセナルだが、いくつか問題も浮上している。このところ増えてきた失点、エベレチ・エゼの出場機会喪失、そして相変わらずヴィクトル・ギェケレシュにゴールが生まれないことなどだ。



ギェケレシュはシーズン20得点をもたらすストライカーとして期待され、昨夏アーセナルに加入したが、ここまではプレミアリーグで5得点にとどまっている。そのうち流れの中からの得点は3つしかなく、これは加入当初に期待されていたものとは乖離が大きいと言わざるを得ない。ボーンマス戦でもギェケレシュは先発したが、ゴールを決めることはできなかった。





しかし、チームメイトのデクラン・ライスは試合後の記者会見で、ギェケレシュはチームを助けてくれる素晴らしい選手であり、彼のことを信じてほしいと訴えた。「試合中ずっと2人のディフェンダーによって守られているから、彼にとっては厳しい試合になる。だから彼は自分の力を発揮し、チームを助けるために全力を尽くさなければならなかった。あのゴール（2得点目）も、ガビのフリックからそこに走り込んでキープし、マルティンにパスを出さなければ生まれなかったものだ」「あれは試合の流れを逆転させる決定的な瞬間だった。彼がどれだけボールを強く蹴れるかはわかっている。彼にスペースが生まれ、ボールが足元に届いてゴールを決められる時になれば、彼は100％ゴールを決めるだろう。しかし今、プレミアリーグのディフェンダーたちは、ヴィクトル・ギェケレシュを止めなければと思っている。彼は世界最高のストライカーの1人だからだ。信じてほしい。彼は僕たちのために信じられない活躍をしてくれているんだ。彼がいなければ、僕らは今の順位にいなかっただろう」ライスが決めた2点目は、ギェケレシュがDFに粘り強く競り勝ってボールをキープし、マルティン・ウーデゴーに落としたところから生まれたものだ。ファンが期待するのはゴールを決めまくるギェケレシュの姿だろうが、ライスはそうでなくてもギェケレシュが重要な働きをしていると強調した。とはいえストライカーである以上、ゴールという結果は求められるもの。ギェケレシュの働きをどう評価するか、意見が分かれるところとなってしまっている。