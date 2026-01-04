今冬の移籍市場で驚きの動きだ。2024年からドルトムントでプレイしていたドイツ代表MFパスカル・グロス（34）が今冬にブライトンへ復帰することになった。



グロスは2017年から7年間ブライトンでプレイしてきたセントラルMFであり、2023年には遅咲きながらドイツ代表デビューも果たした。



しかし今季はドルトムントでの出番が限られており、今夏の2026W杯へドイツ代表メンバーに入るには出場機会の確保が不可欠だ。慣れ親しんだブライトンへの復帰は悪い案ではないだろう。3日に行われたバーンリー戦で早くも途中出場しており、再びブライトンの中盤をまとめる存在になることが期待されている。





Pascal GrossImpeccable Cruyff turns.pic.twitter.com/6Viw3urdO8 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 19, 2024

地元メディア『The Argus』によると、グロスもブライトンへの復帰を喜んでいる。「ブライトンに復帰できて嬉しいよ。離れる決断は簡単ではなかったけど、ドルトムントではとても良い思い出ができた。ドルトムントは本当に特別なクラブだ。それでもブライトンには知り合いも多くいるし、再びプレミアリーグでプレイできることを本当に嬉しく思っている。他にも選択肢はあったけど、代理人には最初から希望を伝えていた。ブライトンに戻りたいとね」現在のブライトンは中盤からのゲームメイクに苦労しているところもあり、34歳と経験豊富なグロスの復帰は大きなプラスだ。