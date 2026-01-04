モロッコで開催されているアフリカ・ネイションズカップ2025も決勝トーナメントに突入。ホスト国のモロッコは4日にタンザニアとの決勝トーナメント1回戦に臨む。



スペイン『as』が注目するのは、グループステージで3試合連続ゴールと躍動するレアル・マドリード所属のモロッコ代表MFブラヒム・ディアスだ。



ブラヒムはスペイン代表で1試合だけプレイした経験があるが、2024年にモロッコ代表を選択。そこでのパフォーマンスは圧巻で、ここまで通算19試合で12ゴールを奪っている。





今大会でもグループ初戦のコモロ戦、続くマリ戦、ザンビア戦でもゴールを奪っており、モロッコ代表選手がアフリカ・ネイションズカップで3試合連続ゴールを決めるのは1976年大会で活躍した故アフメド・ファラス氏以来のことになる。そして1976年大会といえば、モロッコが最後にアフリカ・ネイションズカップを制した大会だ。あれから50年の時が経ち、同メディアはブラヒムがモロッコを再びの頂点へ導くキーマンになるかと注目しているのだ。当時のファラス氏は大会MVPにも輝いており、代表でも同国歴代最多となる36ゴールを奪ったレジェンドだ。モロッコ国民は50年間アフリカ・ネイションズカップのタイトルを待ち続けてきたが、ブラヒムは偉大なるレジェンドに続けるか。ブラヒム以外にも今のモロッコにはタレントが揃っており、今大会の優勝候補筆頭だ。優勝を狙う態勢は万端整っている。