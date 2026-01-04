◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝 神村学園4―1日大藤沢（2026年1月4日 U等々力）

総体覇者の神村学園（鹿児島）が日大藤沢（神奈川）に4―1で快勝して、3大会ぶりの4強入りを決めた。過去最高成績に並び、史上6校目の夏冬連覇に前進。FW倉中が全4得点と爆発した。前半29分に左足で先制すると、後半13分には右足で追加点。1点差に詰め寄られた後半23分に最終ラインを突破して右足で沈め、後半25分には右CKを頭で決めた。

DF中野主将がJ2いわき、MF福島が福岡、FW徳村が町田に内定し、2年生のDF竹野はU―17日本代表で活躍する。大会屈指のタレント軍団が、今大会3試合で14得点1失点と前評判通りの強さを発揮している。

14年からチームを率いる有村圭一郎監督（48）は鹿児島実のOBで、95年度大会の優勝メンバー。同期には平瀬智行（元J2仙台スカウト）や久永辰徳（元福岡U―18監督）らがいる。04年度大会の鹿児島実を最後に鹿児島勢が頂点から遠ざかる中で「強い鹿児島を取り戻す」と鹿児島実のキャッチフレーズ“疾風怒濤（どとう）”を神村学園に浸透させて強化を進めてきた。

有村監督の胸にあるのは、鹿児島実の全盛期を築いた故・松澤隆司さんの教えだ。「情熱」「日常生活に勝負の秘訣あり」などの言葉は指導者になった今も大切にしている。「攻守の切り替え、タフさ、球際とか、より鹿児島らしく、その中でサッカーの上手な子が躍動する。ハイブリッドだと思っています。一番大事なのは子供が躍動すること。子供たちにサッカーを楽しませながら勝利を目指したい」と言う。頂点まであと2勝。国立の舞台でも躍動感あるサッカーを展開する。