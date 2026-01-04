【京都金杯】3連単は109万円超の波乱…ブエナオンダが重賞初制覇

1月4日、京都競馬場で行われた11R・京都金杯（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝1600m）は、川田将雅騎乗の4番人気、ブエナオンダ（牡5・栗東・須貝尚介）が勝利した。アタマ差の2着に5番人気のファーヴェント（牡5・栗東・藤原英昭）、3着に18番人気のショウナンアデイブ（牡7・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:33.7（良）。

1番人気で吉村誠之助騎乗、ランスオブカオス（牡4・栗東・奥村豊）は5着、2番人気で北村友一騎乗、ガイアメンテ（牡5・栗東・須貝尚介）は17着敗退。

リオンディーズ産駒

川田将雅騎乗の4番人気、ブエナオンダが嬉しい重賞初制覇を飾った。ゴール前はハンデ戦らしい激しい追い比べに。3頭横並びに入線から僅かにブエナオンダが前に出ていた。また、2着には5番人気ファーヴェント、3着には最低18番人気のショウナンアデイブが入り、3連単は109万6640円と波乱の決着となっている。

ブエナオンダ 18戦5勝

（牡5・栗東・須貝尚介）

父：リオンディーズ

母：オーサムウインド

母父：ディープインパクト

馬主：金子真人ホールディングス

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ブエナオンダ 川田将雅

2着 ファーヴェント 松山弘平

3着 ショウナンアデイブ 池添謙一

4着 トロヴァトーレ T.ハマーハンセン

5着 ランスオブカオス 吉村誠之助

6着 ヤンキーバローズ 岩田望来

7着 クルゼイロドスル 武豊

8着 ラケマーダ 高杉吏麒

9着 キープカルム 坂井瑠星

10着 マサノカナリア 松若風馬

11着 マテンロウオリオン 横山典弘

12着 キョウエイブリッサ 酒井学

13着 ホウオウラスカーズ 木幡巧也

14着 コレペティトール 富田暁

15着 ヤマニンサンパ 亀田温心

16着 シンフォーエバー 団野大成

17着 ガイアメンテ 北村友一

18着 エアファンディタ 藤岡佑介