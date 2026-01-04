本仮屋ユイカ、体調不良でラジオ生放送を欠席 代役務めたアナウンサーの“粋”な労いに絶賛の声「素敵な職場」「言葉選びがさすが」
【モデルプレス＝2026/01/04】女優の本仮屋ユイカが4日、自身のX（旧Twitter）を更新。体調不良により、ラジオ番組「ONE-J」（TBS系／毎週日曜あさ8時〜10時）を欠席したことを報告した。
【写真】「気遣いが素晴らしい」本仮屋ユイカの代役務めた43歳美人アナ
本仮屋は「本日、体調不良により ONE-Jお休みさせていただきました。申し訳ありません。よろしくお願いします」と自身がパーソナリティを務める「ONE-J」を欠席したことを報告。同番組の公式Xも同日「新年一発目 ありがとうございました 本仮屋さんはお休み でもご安心を 頼りになる助っ人はやっぱりこの人！片桐千晶さん」とフリーアナウンサーの片桐千晶が代役を務めたことをつづった。
また、放送で片桐アナは「本仮屋ユイカさん、ちょっと体調不良になりまして…まあ、そりゃあね、疲れも出ますよ。あれだけ活躍してレギュラーもあって、それに加えて年末年始も忙しかったですよね」と本仮屋を労う言葉をかけ、「代打をすることは多いんですけど、私も体調不良で代打をお願いしたこともあるし、休むときには休んでいいと思うんです」「本仮屋さん、もう厄落とし完了ですよ！」と新年一発目の放送であることになぞらえ、明るく励ましていた。
この放送を受け、ネット上では「素敵な職場」「言葉選びがさすが」「感動した」「気遣いが素晴らしい」「お大事にしてください！」「年末年始体調崩しやすいのわかる」などと反響が上がっている。
片桐アナは、2005年から2011年まで秋田テレビでアナウンサーとして活躍。その後、フリーアナウンサーに転身し、同局系ラジオ「荒川強啓デイ・キャッチ！」、「初おはよう定食・おはよう一直」などに出演していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆本仮屋ユイカ、体調不良を報告
◆片桐千晶アナの励ましに絶賛の声
