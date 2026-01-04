岡副麻希、15cmカットのイメチェン姿公開「違和感なくてすごい」「優しい雰囲気」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】フリーアナウンサーの岡副麻希が1月3日、自身のInstagramを更新。髪を15cmカットしたことを報告し、話題となっている。
【写真】33歳フリーアナ「1年前に戻った感じ」15cmカットの新ヘア
岡副は「そういえば！主人の地元倉敷に帰省中髪をばっさり切りました」「約1年ぶりだったので1年前に戻った感じ」と綴り、ウエストまで伸びていた髪を、胸元の長さまで短くした姿を公開。「15cmちょっと切ったはずが見た目的にはあまり変わりません笑」と自虐を交えつつも、ベビーカーを押しながら爽やかな笑顔を見せるオフショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「あまり変わってないけど綺麗」「違和感なくてすごい」「優しい雰囲気」「似合っている」「爽やかな笑顔に癒される」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
