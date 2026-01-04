大食い女王・もえのあずき、ミニスカ✕ロングブーツで美脚輝く 初詣ショットに「ピンクの天使」「冬コーデ可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月3日、自身のInstagramを更新。初詣に訪れた際のミニ丈私服を披露した。
【写真】37歳大食い女王「美脚に釘付け」素足輝くフリルミニスカ姿
もえのは「初詣いったー？おみくじひいた〜？？」と言う言葉とともに、鳥居の前でのプライベートショットを複数枚投稿。ファーがついたピンク色のダウンジャケットを身に着けており、白で揃えたフリルのミニスカートとロングブーツからはスラリとした脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「ピンクの天使ちゃん」「可愛すぎる」「神様もお願い聞きたくなる可愛さ」「美脚に釘付け」「スタイル抜群」「冬コーデ可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
