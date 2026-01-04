◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝 尚志1―0帝京長岡（2026年1月4日 浦和駒場）

第104回全国高校サッカー選手権準々決勝の4試合が4日、浦和駒場とU等々力でそれぞれ2試合ずつが行われ、ベスト4が出そろった。10日の準決勝からは舞台を国立競技場へ移し、尚志（福島）―神村学園（鹿児島）、鹿島学園（茨城）―流通経大柏（千葉）が行われる。

インターハイとの2冠を目指す神村学園は前半29分にFW倉中悠駕が先制ゴール。1―0で折り返すと後半12分に再び倉中がゴールを決めるた。後半18分に日大藤沢（神奈川）DF小林昴瑠に今大会初失点となるゴールを許したが、失点から6分後に倉中がハットトリックを決め突き放すと、さらに後半24分にも4点目のゴールを頭で決め今大会6点目。後半12分間で3ゴールを奪うなど、勢いに勝るインターハイ王者が日大藤沢を4―1で下し準決勝に駒を進めた。

流通経済大柏は前半21分に、大津（熊本）MF山本翼に先制弾を許したが、その13分後にDFメンディー・サイモン友が同点ゴールを決め試合を振り出しに。さらに3分後に勝ち越しゴールを決めサイモン友の2発で逆転し前半を終えた。後半は一進一退の攻防となったが、流通経済大柏が2―1で接戦を制し4強進出を決めた。

尚志は0―0の後半21分にFW臼井蒼悟が先制ゴール。その1点を最後まで守り切り帝京長岡（新潟）を退けた。これで夏冬連続の4強入り。18年度以来7大会ぶり3度目の準決勝進出を決めた。10日の準決勝は学校初、そして県勢初の決勝進出を目指す。

3年ぶり12回目の出場となった鹿島学園は、前半17分にDF清水朔玖がPKを決め先制。1―0で折り返すと、後半6分にMF三浦春人が清水のミドルシュートのこぼれ球を豪快な右足で押し込み貴重な追加点を奪った。勢いに勝る鹿島学園は後半23分に再び清水がFKでゴールネットを揺らしリードを3点に広げた。後半35分に興国（大阪）FW徳原天仁に1点を返されたが、最後まで大きく崩れることなくリードを守り抜き17大会ぶりの4強入りを果たした。チームはこの日の3ゴールで今大会最多となる通算15得点目。