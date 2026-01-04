名車といえる“小さな高級車”！ マツダ「ベリーサ」

マツダから2004年6月に発表されたコンパクトカー「ベリーサ」は、こだわりの強い小さな高級車といえる特徴的なクルマでした。



現代では、レクサス「LBX」や日産「ノートオーラ」、ホンダ「フィット LUXE」などが高級志向のコンパクトカーといえますが、ベリーサが発表された当時は、高級感のあるコンパクトカーは珍しい存在だったといえます。

ベリーサは、マツダのエントリーコンパクトカー「デミオ」2代目をベースにした5ドアコンパクトハッチバックです。

車名のベリーサ（verisa）は、イタリア語で「真実」を意味する「verita」と、英語で「満足」を意味する「satisfaction」を合わせた造語。「真の充足」という意味を持ったネーミングです。

ボディサイズは全長3975mm×全幅1695mm×全高1530mm、ホイールベースは2490mm。5ナンバーサイズの取り回しボディで、普段使いにはちょうど良いサイズです。

パワートレインは1.5リッターガソリンエンジンにフロアシフト式4速ATが組み合わせのみで、駆動方式にはFFを基本に、緊急脱出用モーターを後輪に組み合わせる「e-4WD」をラインナップ。

さて、ベリーサが小さな高級車といわれた訳が、エクステリアとインテリアのデザイン、そして質感にあります。

「シック、モダン、ハイクオリティ」をコンセプトにしたエクステリアには、大型4灯式プロジェクターヘッドランプを装備しつつ、周りがリング状に発光するランプも採用して個性を際立たせました。

リアはフロントデザインと同調するテールランプとアンダーグリルで仕上げられています。

インテリアは、乗りこんだ瞬間にクラスを超えた高級感が感じられる上質な仕上がりです。

インパネは直線と円を基調とした上品なデザイン。インパネ上部は継ぎ目をなくしてチープな印象を持たれないように工夫してあります。

メーターデザインにはベリーサ専用のフォントが採用され、細かな部分までこだわりが感じられます。

シンプルモダンな形状のシートデザインはインパネとの統一感もあり、洗練された室内空間を演出しており、シート構造は上級クラスの「アテンザ」のものを採用するなど、大ぶりなシートでゆったりとした座り心地を実現していました。

また、「上質なライフスタイルを演出する大人のコンパクトカー」というコンセプトのもと、当時のコンパクトカーとしてはかなり珍しかった革内装の「レザーパッケージ」もオプションで用意されていました。

そんなベリーサですが、2015年までの約11年間にわたり販売されていましたが、フルモデルチェンジをすることもなく終売を迎えています。

しかし、販売中には複数回の改良が実施されたほか、さらにプレミアム性を高めた特別仕様車の設定も行われ、質感が高く個性が際立つ非常に広いバリエーションを誇ります。

内装色にフォーカスしてみると、2005年6月にベージュが追加。2006年もブラック＆ブラウン、2010年ではコーラルブラウンおよびブラック＆サンドが追加されています。

特別仕様車では、2005年12月発売の「ブラウン コレクション」に高級感あふれるダークブラウンのハーフレザーシートを設定。

2011年11月発売の「クラッシー スタイル」では、サンドベージュの専用インテリアを採用した豪華な仕上がりとなっています。

モデル末期の2015年4月に登場した「ノーブル・クチュール」は、エンボス加工やステッチを施した専用ワインレッドレザーシート、レッド合皮のドアトリム、ステッチ入り本革ステアリングなどを装備した贅沢なモデルでした。

ベリーサの新車販売価格（消費税込）は153万3000円から172万7250円（2004年発売当時）で、こだわりの内容を考慮すればお値打ちといえる価格設定です。

販売終了から10年が経つモデルですが、そのクオリティの高さやセンスの良さは、現代の高級コンパクトカーにも引けをとらないものといえるでしょう。

なお、中古車市場では比較的流通台数も多く、まだ購入が叶いやすい状況です。古き良き名車ベリーサを手に入れたい方は、今のうちに中古車市場をチェックしてみてはいかがでしょうか。