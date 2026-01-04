「バスケでは見た事ありますが…」

元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が夫でバスケットボール選手の渡邊雄太(千葉ジェッツ)と並んだ報告ショットに反響が寄せられている。

「新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります」とインスタグラムに書き出すと、「このたび、新しい命を授かりました」と第1子を妊娠したことを報告。

「新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしております」と近況を明かしながら、ハワイでのラフなスタイルでリラックスした2ショットを紹介した。

この報告2ショットには「最近ゆったりした服を着ていたし何となく勘でそんな気がしていたのでそれが本当で驚きました」「最近インスタに投稿している写真、お腹がふっくらしているように見えるものが多かったですよね」「お腹大きいかな？と思っていました。おめでとうございます」「やっぱり！」など、報告より前に妊娠を予想していたというファンからの反響が寄せられたほか、「バスケで見た事ありますが旦那さんめっちゃ男らしいし身長高くて羨ましいです」「男の子かな?女の子かな?」「BIGBABYが生まれそう」などの声が上がっている。 久慈は2017年にフジテレビに入社。22年に退社し、当時NBAでプレーしていた渡邊との結婚を発表している。