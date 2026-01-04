¡ÖÁ°¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ä¡×³ÊÉÕ¤±àºÆÅÐ¾ìá½÷À¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»ëÄ°¼ÔÁûÁ³¡Ö½Ð¤¿!½Ð¤¿!¤Ã¤ÆÂçÁû¤®¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö±Ç¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶½Ê³¡×
Çò¤ÎÁõ¤¤¤âÏÃÂê
¡¡¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2026¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½÷À¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡º£²ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä!¡Ø¸«¤¿¤è!¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2023¿·¿Í¾Þ¤Î°ìÇ·À¥Í¥¹á¡£1Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢A¤ÈB¤Î»¥¤ò¼ê¤ËÇò¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ÊÁ°¤â½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡¢ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤é¤Î¸ý¸µ¤Ë¿©¤ÙÊª¤ò±¿¤ÖÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤æ¤Ô¤Á¤ã¤óÌÜÅö¤Æ¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö²æ¤¬²È¤ÏÍ¥¹á¤Á¤ã¤ó½Ð¤¿!½Ð¤¿!¤Ã¤ÆÂçÁû¤®¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁ°¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢º£²ó¤ÏÇò¤ÎÁõ¤¤¡£Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö±Ç¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤æ¤Ô¤Ô¤ä¡¼¡¢¤Æ¤ª¤Ã¤µ¤ó1¿Í¤Ç¶½Ê³¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËèÇ¯´Ñ¤Æ¤ë¤«¤éÌÞÏÀ´Ñ¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£