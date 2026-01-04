流経大柏が大津との死闘を制す！ 大会４点目の金子、U-17代表メンディーのゴールで鮮やか逆転勝ち、鹿島学園との国立セミファイナルへ【選手権準々決勝】
［高校選手権・準々決勝］１月４日
１月４日、第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝が首都圏２会場で開催され、浦和駒場会場の第２試合で流経大柏と大津の優勝候補同士が雌雄を決した。
前回大会の３回戦で流経大柏が２−１で勝利し、今年のインターハイ準決勝では大津がＰＫ戦をモノにした東西強豪対決。立ち上がりからがっぷり四つに組んだ高次元の攻防戦は、前半21分にスコアが動く。大津は味方のヘディングを拾ったFW山下がすかさず前方へスルーパス。背後から抜け出したMF山本がＧＫとの１対１を冷静に制して、先制点を流し込んだ。
だが、千葉の名門も負けていない。均衡が破れてから５分後の26分、ロングボールから同点弾を奪う。MF古川が左サイドでキープして中央へパスを送ると、今大会絶好調のFW金子が左足を振り抜き、大会４点目となるゴールを挙げた。さらに流経大柏は33分、ＦＫのチャンスを掴むと、MF増田が左足で放った高速クロスをファーに走り込んだDFメンディーが押し込む。瞬く間に逆転に成功するのだ。
後半もインテンシティーの高いバトルを繰り広げる両雄。大津は持ち前のパスワークを駆使して、ややラインを下げた流経大柏を押し込んでいくが、相手の強固な守備中央を崩せず、ビッグチャンスを掴むには至らない。終盤はパワープレーで猛攻を仕掛けたが...。
試合はその後ゴールが生まれないままタイムアップ。流経大柏が大津を２−１で下してインターハイのリベンジを果たし、２年連続の国立切符を掴んだ。準決勝は１月10日、興國を撃破した鹿島学園が相手だ。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
