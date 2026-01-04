「パスを前に出せない」「とにかく動きを見てくれ」３か月ぶり先発も…まさかのリーグ無得点が続く古橋亨梧に現地ファンが同情「不満を感じても不思議じゃない」
この１年、古橋亨梧が苦しんできたのは周知のとおりだ。
セルティックでゴールを量産し、グラスゴーのファンから愛されてきた古橋。だが、昨年１月にレンヌに移籍すると、フランスの地では出場機会を得られず、半年で再びクラブを変えることになった。
選んだのは、岩田智輝が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガム。だが、ここでも古橋の得点力は復活していない。開幕直後こそスタメンで起用されたが、その後はベンチスタートが続き、リーグ戦でまさかのノーゴール。サポーターやメディアからの批判も少なくない。
それでも、古橋のスタイルを評価する声もある。３か月ぶりにスタメンに名を連ねたサウサンプトン戦に続き、再び先発出場した前節ワトフォード戦での反応を、地元メディアが伝えている。
古橋はワトフォード戦で後半68分にマービン・ドゥクシュと交代した。このときの様子について、『Birmingham Live』は「残り22分でキョウゴに代えてドゥクシュ。供給がないなかでも動き回ったキョウゴに、アウェースタンドからは拍手が送られた」と報じている。
さらに、スコットランド『Daily Record』は、バーミンガムファンの間で古橋擁護の声もあったと伝えた。
「キョウゴには同情するよ。確かに絶好機を外してしまったが、みんながパスを前に出せない」
「前線でのキョウゴの動きをとにかく見てほしい。彼が最終ラインのところにいるのに、我々はそれをまったく生かせていない。彼が継続的に動き、走っているのに、ウチは後ろや横に出すばかりだ。彼がフラストレーションを感じても不思議じゃない。とにかく彼にボールを出してほしい」
単独で生み出すのではなく、生かされて躍動するタイプだけに、周囲との連係から古橋が輝きを取り戻せるようになることを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
