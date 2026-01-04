オープニングトーク



岡田師匠、柴田さん、甲斐ちゃん、声を揃えて「明けましておめでとうございます！」の言葉から始まった2026年一発目のおかしば。

すかさず岡田師匠が午年にちなんだ干支ギャグを披露、縁起の良い放送になりました。本年も「おかしば」を宜しくお願い致します。

そこからは2026年を彩る映画のひとつ「岡田THEムービー」の話へ。なかなか話題になっていないみたいですが公開が迫っております。

そこでオープニングトークは関係者を呼んで「完成披露試写会」なるものが行われた話でした。

今週の放送ではムービースター岡田が終始柴田さんを「ザコ芸人」と呼んでいて、珍しく口の悪い岡田師匠の回、ムービースターになるとそうなってしまうのか。

完成披露試写会でムービースター岡田を困らせたのが、試写室のどこに座ればいいのか？

どこに座っても気を遣うカタチになるぞと思い、足が止まるムービースター岡田。

そんなドキマギした気持ちでなんとか着席。そこから「岡田THEムービー」が始まりました。

映画が終わり、ムービースター岡田の最初の感想は「俺メチャメチャ出てるやん」だそうです。

柴田「不思議なこと言ってます。主演でしょ」

真っ当なことを言ってくれる相棒が目に前に座っておりました。

そして客席からは拍手が巻き起こりました。パチパチパチパチ👏

柴田「スタンディンオーベーションの拍手があったんですか？」

岡田「シッティングオベーションです」

そして巻き起こった拍手に関しても松竹の幹部クラスがテレビのフロアディレクターばりに拍手を促していたという説があるそうです、検証しましょう。

そこからは「どうして映画化されたのか」の話に広がっていくのですが、柴田さんによると「岡田THEムービー」の監督さんにおかしばを見てもらって「おかしばムービー」はどうですか？という結論に至りました。

監督～宜しくお願いします！

メッセージテーマ「馬」



どれぐらいメールがくるのか未知数でしたが、おかしばの申し子たちの熱いメール届いてます！

無事メールが無くなることなく放送を終えることができました。２０２６も宜しくお願いします。

※そういえば「全然メール読まないなメール」も来なくなりました。

そしてなんと言っても今日の放送の目玉は出演者がゆかりのある相手に電話を掛けるというビッグイベント「新年のあいさつテレフォン」です。

まずは「小宅アナ」、相手は「お母様」です。

世の中で最も怖い相手だと話すお母様。学生時代の話やアナウンサーになるって言った時の話など、BGMも相まってなんかしんみり、良い話になりました。

そして「甲斐ちゃん」、相手はいつも心配している「お父様」です。

すごい緊張されていたという事でしたが、親娘の日常が垣間見え、相手に対してメッセージを言い合う場面では感動的な流れになりました。

甲斐ちゃんのアイドル活動（地下）に対しては、「あれはアイドルじゃない」、生徒会長就任に関しては事後報告、そして教員になると思っていたお父様に対して、いつの間にかアナウンサーになっていた甲斐ちゃん。

そんな甲斐ちゃんをいつも応援しているお父様、理想の親娘の形がそこにはありました。

そして「柴田さん」なぜかスタッフに言いたいことを言ってくれ！というリクエストが急遽あり、急いでスタッフや出演者にアンケートを取って、ぶつけてみました。

色々と効果はあったと思いたいです。「アンタッチャブル漫才やってくれ!!」

入れられなかった言葉で言うと、ミキサーさんから「本番中に動き過ぎると初めての人はびっくりするので気をつけてください」など、他にもまだネタはありました。

そして最後は「岡田師匠」、相手は付き合いの長い後輩「篠宮暁さん」です。

登場の際、自己紹介で持ち前のギャグを披露、このおっちょこちょい～～！！

そこから解散した相方と漫才をするライブの告知、もうムチャクチャです。

柴田さんからは「オジンオズボーン復活してほしい」というリクエストもありましたが、残念な結果に・・・。

さらに柴田さんから新たな芸名の提案もありました。

「パンダが帰っちゃったからさぁ～」から始まる芸名の提案、そして冗談の流れだったのですが、篠宮さんは・・・「めちゃめちゃ良いですね～」

柴田「パンダネタも持ってるもんね？」

篠宮「あります！」

岡田「聞いたことないで」

絞り出してくれたパンダネタは必聴です。

そして最後に魂の叫び「僕は絶対に松竹芸能やめないです！」

この言葉にブースの外にいたマネージャー陣は沸き立ちました！！！

爆笑！おかしば大喜利



いよいよ第13シーズンが始まりました。おかしばの申し子たちいつもありがとう！！

今週のお題は「地獄のお正月あるあるを教えて下さい」

地獄も悪くないって思える回答満載、ナイスなお題だったのではないでしょうか。

それでは＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻＞の回答です。

※本年も宜しくお願い致します。

＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞

⭐︎初夢が悪夢

⭐︎地獄の炎で焼くお餅は最高に美味しい

⭐︎羽子板の羽根が燃える鉄球

⭐︎エンマ大王に届いた年賀状の枚数分、苦行が増える

⭐︎初苦行は気合が入り過ぎて本当に地獄

＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞

◎よく見ると鬼のツノが門松になっている

◎お年玉と言って、足に鉄球を落とされる

◎沸騰した熱湯釜が正月だけ42°になってる

◎羽子板で負けたら顔に入れ墨で落書きされる

◎正月だけ無限もちすすり地獄がある

来週のお題です。「この人前世馬だな、どうしてそう思った？」

回答例）改札から出る時、一瞬スピードが上がる。

回答例）ムチで叩かれると、ひひーーんと言ってしまう。

エンディング&業務連絡



エンディングコーナーは調査隊のタルタル関数が参戦し、伝えきれなかった調査隊の続きを披露。

しかし、調査隊コーナーのプラスをエンディングコーナーはマイナスになり、今週はプラスマイナスゼロという結果に、次回に期待です。

来週のメッセージテーマは「新成人に一言」です。

新成人に対して先輩たちからやっておいた方が良いことや伝えておきたいことなど、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

そしてBDSバイクセンサーpresents「私のこだわり伝わりまセンサー」では、周囲に理解されないこだわりメールを募集中。

竹川由華さんがメールを読み、最後にあるあるを言います。

さらに調査隊では松竹芸能の「池城どんぐし」が登場。前回の放送で話題に上がった「国債」について調査します。

この日はこの収録終わりでみんなで忘年会に行きました。

柴田さんも楽しくお酒を飲まれた様で、現調査隊と前調査隊らを引き連れて２軒目に行かれていました。

そして岡田師匠。お開きとなると颯爽とお店を出ていき、僕らが上着を羽織り外へ出ると、もうそこには影も形もなかったです。

早いにも程がある。さすがです。

閉店ガラガラ～SeeYou～～！！

X：https://x.com/okashi_joqr

Podcast：https://podcastqr.joqr.co.jp

YouTube：https://www.youtube.com/@okashi_joqr916