飯島直子、豪華お正月の食卓＆お雑煮披露「芸術的なお雑煮」「山盛りご馳走羨ましすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】女優の飯島直子が1月3日、自身のInstagramを更新。お正月の食卓を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】50代月9女優「全部美味しそう」豪華正月料理ならぶ食卓
飯島は年始の挨拶とともに、正月を過ごす様々な様子を公開。「喰っちゃ、飲み、たまに昼寝、時おりバタつく数日ですがひさしぶりの姉家族に癒されてます」と、その際と思われる食卓の様子を投稿しており、大量の蟹が盛り付けられた皿やお正月らしいメニューが山盛りになった皿が並ぶ食卓を披露している。
また、色とりどりの野菜などが美しく盛り付けられた雑煮と日本酒が並ぶ写真や自宅の様子、姉と思われる女性との2ショットなども披露している。
この投稿に、ファンからは「芸術的なお雑煮」「山盛りご馳走羨ましすぎる」「楽しそうなお正月」「蟹見るだけでよだれ」「全部美味しそう」「お正月ゆっくりしてくださいね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆飯島直子、正月の食卓披露
◆飯島直子の投稿に反響
