2026年最初のJRA重賞であるG3「第64回スポーツニッポン賞京都金杯」は4番人気のブエナオンダ（牡5＝須貝、父リオンディーズ）が先に抜け出した5番人気ファーヴェントを

ゴール前でとらえて1着。重賞初制覇となった。

鞍上の川田将雅（40）は昨年のマイルCS（ジャンタルマンタル）以来となる通算153回目の重賞勝ち。京都金杯は2016年（ウインプリメーラ）、19年（パクスアメリカーナ）に続く3回目で、中山金杯2V（08、09年アドマイヤフジ）を含めて5回目の金杯制覇となった。今年、年男の須貝尚介師（47）は昨年の札幌2歳S（ショウナンガルフ）以来55回目の重賞V。

2着にファーヴェント、3着にシンガリ18番人気のショウナンアデイブが入り3連単＜15＞＜11＞＜10＞は109万6640円（1807番人気）と超ビッグなお年玉が飛び出した。1番人気のランスオブカオスは5着。

▽スポーツニッポン賞京都金杯 1963年創設のハンデ重賞「迎春賞」が前身。66年に「金杯」と改称され、96年から東西の金杯を区別するため「京都金杯」となった。芝内回り2000メートルで始まり、2000年から芝外回り1600メートルに短縮された。