FCÅìµþ¤¬ÆÁÅçGKÅÄÃæñ¥¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡FCÅìµþ¤Ï4Æü¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤éGKÅÄÃæñ¥(26)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¤ÏµþÅÔ»º¶ÈÂç¤«¤é2022Ç¯¤ËÆÁÅç¤Ø²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎJ2¥ê¡¼¥°ÀïÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4°Ì¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üGKÅÄÃæñ¥
(¤¿¤Ê¤«¡¦¤Ï¤ä¤Æ)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯6·î10Æü(26ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
184cm/82kg
¢£·ÐÎò
ÅìµþV¥æ¡¼¥¹-µþÅÔ»º¶ÈÂç-ÆÁÅç
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:60»î¹ç
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:4»î¹ç
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦FCÅìµþÂ¦
¡ÖFCÅìµþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÄÃæñ¥¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤ÎFCÅìµþ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦ÆÁÅçÂ¦
¡ÖÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡£
ÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤éÆÁÅç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤·¤«ÆÁÅç¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¸º¤ê¡¢ÃÏ¸µÅìµþ¤Ë¤¤¤ëÎ¾¿Æ¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¡¢°Â¿´¤¹¤ëËÍ¤Îµï¾ì½ê¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Æ®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î1ÈÖ¶á¤¯¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´î¤Ö»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤º¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Çµ¯¤¤Æ¡¢»Ä¹ó¤Ç¡¢¿É¤¯¤Æ¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÄü¤á¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÁÅç¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¥×¥í¤È¤·¤Æ1¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÏËÍ¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅç¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á´¤Æ¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎGK¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¿§¤ó¤ÊÊýÃ£¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÆü¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¤ÏµþÅÔ»º¶ÈÂç¤«¤é2022Ç¯¤ËÆÁÅç¤Ø²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎJ2¥ê¡¼¥°ÀïÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4°Ì¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üGKÅÄÃæñ¥
(¤¿¤Ê¤«¡¦¤Ï¤ä¤Æ)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯6·î10Æü(26ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô
184cm/82kg
¢£·ÐÎò
ÅìµþV¥æ¡¼¥¹-µþÅÔ»º¶ÈÂç-ÆÁÅç
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:60»î¹ç
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:4»î¹ç
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦FCÅìµþÂ¦
¡ÖFCÅìµþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÄÃæñ¥¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤ÎFCÅìµþ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦ÆÁÅçÂ¦
¡ÖÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡£
ÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤éÆÁÅç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤·¤«ÆÁÅç¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¸º¤ê¡¢ÃÏ¸µÅìµþ¤Ë¤¤¤ëÎ¾¿Æ¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¡¢°Â¿´¤¹¤ëËÍ¤Îµï¾ì½ê¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Æ®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î1ÈÖ¶á¤¯¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´î¤Ö»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤º¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Çµ¯¤¤Æ¡¢»Ä¹ó¤Ç¡¢¿É¤¯¤Æ¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÄü¤á¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÁÅç¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¥×¥í¤È¤·¤Æ1¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÏËÍ¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅç¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á´¤Æ¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎGK¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¿§¤ó¤ÊÊýÃ£¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÆü¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×