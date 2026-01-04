　清水エスパルスは4日、サガン鳥栖から期限付き移籍していたMF中原輝(29)が完全移籍となることを発表した。

　中原は昨季に清水へ期限付き移籍し、J1リーグ戦26試合で2得点をマーク。また、ルヴァンカップで2試合に出場し、天皇杯では3試合で1得点を挙げた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF中原輝

(なかはら・ひかる)

■生年月日

1996年7月8日(29歳)

■出身地

熊本県

■身長/体重

169cm/66kg

■経歴

山鹿FCJ-ルーテル学院中-ルーテル学院高-駒澤大-熊本-山形-C大阪-東京V-C大阪-鳥栖-清水-鳥栖

■出場歴

J1リーグ:91試合6得点

J2リーグ:57試合11得点

J3リーグ:62試合6得点

リーグカップ:14試合2得点

天皇杯:11試合1得点

■コメント

▽清水側

「清水エスパルスに関わる皆様。このたび、清水エスパルスに完全移籍することになりました。来シーズンもエスパルスのユニホームを着てプレーできることを嬉しく思います。チームの勝利に貢献できるよう頑張ります」

▽鳥栖側

「サガン鳥栖に関わる皆さま。

このたび、清水エスパルスに完全移籍することになりました。

1年間でしたがサガン鳥栖で出会えた監督、スタッフ、チームメイト、ファン・サポーターの方たちと戦えたことは間違いなく財産になっています。

どんな状況でも応援し続けてくれたサガン鳥栖のサポーターには感謝しかありません。ありがとうございました。

またピッチで会えるのを楽しみにしています。」