「嬉しく思います」鳥栖MF中原輝がレンタル先の清水に完全移籍
清水エスパルスは4日、サガン鳥栖から期限付き移籍していたMF中原輝(29)が完全移籍となることを発表した。
中原は昨季に清水へ期限付き移籍し、J1リーグ戦26試合で2得点をマーク。また、ルヴァンカップで2試合に出場し、天皇杯では3試合で1得点を挙げた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF中原輝
(なかはら・ひかる)
■生年月日
1996年7月8日(29歳)
■出身地
熊本県
■身長/体重
169cm/66kg
■経歴
山鹿FCJ-ルーテル学院中-ルーテル学院高-駒澤大-熊本-山形-C大阪-東京V-C大阪-鳥栖-清水-鳥栖
■出場歴
J1リーグ:91試合6得点
J2リーグ:57試合11得点
J3リーグ:62試合6得点
リーグカップ:14試合2得点
天皇杯:11試合1得点
■コメント
▽清水側
「清水エスパルスに関わる皆様。このたび、清水エスパルスに完全移籍することになりました。来シーズンもエスパルスのユニホームを着てプレーできることを嬉しく思います。チームの勝利に貢献できるよう頑張ります」
▽鳥栖側
「サガン鳥栖に関わる皆さま。
このたび、清水エスパルスに完全移籍することになりました。
1年間でしたがサガン鳥栖で出会えた監督、スタッフ、チームメイト、ファン・サポーターの方たちと戦えたことは間違いなく財産になっています。
どんな状況でも応援し続けてくれたサガン鳥栖のサポーターには感謝しかありません。ありがとうございました。
またピッチで会えるのを楽しみにしています。」
