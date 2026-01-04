　栃木シティは4日、FC東京からFW山下敬大(29)が完全移籍で加入することを発表した。

　山下は福岡大からレノファ山口FC、ジェフユナイテッド千葉、サガン鳥栖と渡り歩き、2022年にFC東京へ加入。2023年には湘南ベルマーレへの期限付き移籍を経験した。

　昨季J1リーグ戦では12試合に出場し、1ゴールを記録。同シーズン限りでFC東京と契約満了になっていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW山下敬大

(やました・けいた)

■生年月日

1996年3月13日(29歳)

■出身地

福岡県

■身長/体重

185cm/81kg

■経歴

川崎FC U-12-川崎FC U-15-九州国際大付高-福岡大-山口-千葉-鳥栖-FC東京-湘南-FC東京

■出場歴

J1リーグ:73試合10得点

J2リーグ:106試合23得点

リーグカップ:12試合

天皇杯:10試合3得点

■コメント

「この度、FC東京から加入することになりました山下敬大です。

自分を必要としてくれたこのクラブに、結果で恩返ししたいと思っています。

求められているのはゴールだと理解していますし、そのプレッシャーも含めて闘います。

勢いのあるこのチームをさらに前へ押し上げられるよう、クラブのためにベストを尽くします。

応援よろしくお願いします!」