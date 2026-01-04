栃木CがFC東京退団のFW山下敬大を獲得「自分を必要としてくれたこのクラブに結果で恩返し」
栃木シティは4日、FC東京からFW山下敬大(29)が完全移籍で加入することを発表した。
山下は福岡大からレノファ山口FC、ジェフユナイテッド千葉、サガン鳥栖と渡り歩き、2022年にFC東京へ加入。2023年には湘南ベルマーレへの期限付き移籍を経験した。
昨季J1リーグ戦では12試合に出場し、1ゴールを記録。同シーズン限りでFC東京と契約満了になっていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW山下敬大
(やました・けいた)
■生年月日
1996年3月13日(29歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
185cm/81kg
■経歴
川崎FC U-12-川崎FC U-15-九州国際大付高-福岡大-山口-千葉-鳥栖-FC東京-湘南-FC東京
■出場歴
J1リーグ:73試合10得点
J2リーグ:106試合23得点
リーグカップ:12試合
天皇杯:10試合3得点
■コメント
「この度、FC東京から加入することになりました山下敬大です。
自分を必要としてくれたこのクラブに、結果で恩返ししたいと思っています。
求められているのはゴールだと理解していますし、そのプレッシャーも含めて闘います。
勢いのあるこのチームをさらに前へ押し上げられるよう、クラブのためにベストを尽くします。
応援よろしくお願いします!」
