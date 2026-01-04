　ヴィッセル神戸は4日、横浜FCからDFンドカ・ボニフェイス(29)が完全移籍で加入することを発表した。

　埼玉県出身のンドカは日本体育大から水戸ホーリーホック、東京ヴェルディと渡り歩き、2023年に横浜FCへ加入。2024年にはJ2リーグベストイレブンに選ばれた。

　昨季はセンターバックとしてJ1リーグ戦37試合に出場し、2ゴールを記録。また、ルヴァンカップ4試合でプレーした。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DFンドカ・ボニフェイス

(Boniface NDUKA)

■生年月日

1996年2月15日(29歳)

■出身地

埼玉県越谷市

■身長/体重

183cm/89kg

■経歴

越谷サンシンサッカースポーツ少年団-大宮Jrユース-浦和東高-日本体育大-水戸-東京V-横浜FC

■出場歴

J1リーグ:63試合4得点

J2リーグ:162試合12得点

リーグカップ:6試合

天皇杯:9試合1得点

■個人タイトル

J2リーグベストイレブン(2024)

■代表歴

U-16日本代表候補(2012)

■コメント

▽神戸側

「横浜FCから来ましたンドカ ボニフェイスです。

ピッチで認められるよう日々努力します。

応援よろしくお願いします。」

▽横浜FC側

「今シーズンで移籍をします。チームメイト、コーチングスタッフ、フロントスタッフ、横浜FCに関わる皆様に感謝いたします。ここでの日々は最高でした!こんな毎日は今後二度と訪れないと思います。サッカーをやってきてここまで試合に出続けるということは初めてでした。常に出場し続けて信頼を感じ、これほどの愛を受け取りプレーできるのは幸せでした。それに応えるとこができず申し訳ないです。ここで去る事は悲しいですが、お互いお別れの良いタイミングだと信じています。ありがとうございました。」