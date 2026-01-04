神戸が横浜FCからDFンドカ・ボニフェイスを獲得「ピッチで認められるよう日々努力」2024年にJ2ベストイレブン受賞
ヴィッセル神戸は4日、横浜FCからDFンドカ・ボニフェイス(29)が完全移籍で加入することを発表した。
埼玉県出身のンドカは日本体育大から水戸ホーリーホック、東京ヴェルディと渡り歩き、2023年に横浜FCへ加入。2024年にはJ2リーグベストイレブンに選ばれた。
昨季はセンターバックとしてJ1リーグ戦37試合に出場し、2ゴールを記録。また、ルヴァンカップ4試合でプレーした。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DFンドカ・ボニフェイス
(Boniface NDUKA)
■生年月日
1996年2月15日(29歳)
■出身地
埼玉県越谷市
■身長/体重
183cm/89kg
■経歴
越谷サンシンサッカースポーツ少年団-大宮Jrユース-浦和東高-日本体育大-水戸-東京V-横浜FC
■出場歴
J1リーグ:63試合4得点
J2リーグ:162試合12得点
リーグカップ:6試合
天皇杯:9試合1得点
■個人タイトル
J2リーグベストイレブン(2024)
■代表歴
U-16日本代表候補(2012)
■コメント
▽神戸側
「横浜FCから来ましたンドカ ボニフェイスです。
ピッチで認められるよう日々努力します。
応援よろしくお願いします。」
▽横浜FC側
「今シーズンで移籍をします。チームメイト、コーチングスタッフ、フロントスタッフ、横浜FCに関わる皆様に感謝いたします。ここでの日々は最高でした!こんな毎日は今後二度と訪れないと思います。サッカーをやってきてここまで試合に出続けるということは初めてでした。常に出場し続けて信頼を感じ、これほどの愛を受け取りプレーできるのは幸せでした。それに応えるとこができず申し訳ないです。ここで去る事は悲しいですが、お互いお別れの良いタイミングだと信じています。ありがとうございました。」
