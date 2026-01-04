　清水エスパルスは4日、MF川谷凪(22)と新シーズンの契約を締結せず、契約満了となることを発表した。

　川谷は2022年に静岡学園高から加入。昨季は奈良クラブへ育成型期限付き移籍をしていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF川谷凪

(かわたに・なぎ)

■生年月日

2003年7月6日(22歳)

■出身地

大阪府

■身長/体重

178cm/69kg

■経歴

TSK粟生SC-千里丘FC-静岡学園高-清水-いわき-清水-岡山-清水-奈良-清水

■出場歴

J2リーグ:2試合

J3リーグ:34試合3得点

リーグカップ:3試合

天皇杯:6試合12得点

■コメント

「あけましておめでとうございます。このたび、2025シーズンをもって清水エスパルスを退団することになりました。未熟な自分をプロの世界に呼んでくださったクラブには、感謝しかありません。思うような結果を残せず、悔しさもありますが、レンタルから戻った際に温かく迎えてくださったエスパルスファミリーの皆様には本当に救われました。このエンブレムを背負う責任と覚悟、まだまだ足りなかったと感じています。それでも、このチームで得た経験や出会いは、これからの自分にとって大きな財産です。また皆様に会えるよう必死に努力します。本当にありがとうございました」