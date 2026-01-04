横山裕が“シン・山の神”黒田朝日ら箱根駅伝王者・青学陸上部と富士山麓最強山登り電車に挑む！『ウルトラマンDASH』 3.5時間SP今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

横山裕（SUPER EIGHT）、藤原丈一郎（なにわ男子）らが「日本を代表する超一流のアスリート＝ウルトラマン」らによる超高難度ミッション挑戦を見届ける『ウルトラマンDASH』が、今夜1月4日18時30分より放送される。

■横山裕＆箱根駅伝王者は富士山麓最強山登り電車にリベンジなるか？

突如訪れたピンチを救うため、日本を代表する超一流のアスリート達が日常空間を舞台に数々の超高難度のミッションに挑戦する『ウルトラマンDASH』が今年も放送される。

昨日まで行われた第102回箱根駅伝で、驚異の3連覇・９回目の総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部が参戦。 全長約6kmの勾配険しい山間の道のりで、電車よりも早くゴールを目指す難関ミッションに再び挑む。

昨年は惜しくも19秒差で電車に敗北を喫した青山学院大学陸上競技部だが、今年は箱根駅伝5区で驚異の区間新記録を樹立し“シン・山の神”となった黒田朝日をはじめ、8区で区間新記録を打ち出した塩出翔太ら、原晋監督率いる青学最強メンバーに加え、ウルトラマンDASHメンバーからは、昨年の24時間テレビチャリティーマラソンを完走した横山裕（SUPER EIGHT）が、マル秘トレーニングでパワーアップし参戦。

藤原丈一郎（なにわ男子）、梅沢富美男、エース（バッテリィズ）の応援を受け、富士山の麓をウルトラマンたちが全力疾走。富士吉田の急勾配坂道で、再び圧巻の走りを見せる黒田朝日に注目だ。

■サッカー・リレー・棒高跳びと様々な高難易度ミッションが登場

これまで数々の奇跡を起こしてきたウルトラマンDASH代名詞「サッカースゴ技チャレンジ」が今年も登場。今回の舞台は横浜で、ロンドンバスの窓から飛んでくるボールを、僅かなスペースで“ビタ止め神トラップ”し、再びバスの窓へシュートで返すミッションに、サッカー元日本代表・出場試合数歴代1位の記録を持つ遠藤保仁が挑戦。「動くバスから発射されるブレ球は初めてでめちゃくちゃ難しい。しかし成功させるためにここに来た！」と豪語する遠藤が、森本慎太郎（SixTONES）、松木安太郎、尾上右近らの目の前で見せる衝撃展開とは？

続いて昨年の世界陸上でも大活躍を見せたスプリンター小池祐貴、守祐陽、水久保漱至の3人が、横浜みなとみらいでピザ宅配バイクとリレーで対決。

「硬いアスファルトの上をスパイクなしで走るのは、普段のトラック競技と環境が違ってかなり難しい…！」と小池が語る難題だらけのミッションが、横山裕（SUPER EIGHT）、藤本美貴、小峠英二（バイきんぐ）が見守る中で火蓋を切る！

さらに昨年の世界陸上で世界新記録が更新され話題にもなった棒高跳からは、オリンピックや世界選手権などの国際大会も経験してきた元日本代表の荻田大樹が、浅草商店街のど真ん中で高さ5mの壁を飛び越える超高難度ミッションに挑戦。松島聡（timelesz）、高杉真宙、谷まりあ、そして商店街の人々に見守られながら、普段の競技と全く異なるコンディション下で、棒高跳びレジェンドはミッションをクリアできるのか。

そして高速道路を走るバスの車体を掴み運転席へ渡るという前代未聞のミッションに、東京五輪スポーツクライミングで銅メダルを獲得、日本人として初のW杯王者にも輝いたレジェンドクライマー野口啓代が挑戦。城島茂、本田望結、あばれる君、工藤理子（STU48）の声援を受けながら、映画さながらの迫力満点のクライミングアクション連発し、ミッションクリアなるか？

■本物そっくりスイーツを見破れるか!?

ウルトラ職人＝一流パティシエによって作られた、あたかも本物そっくりなスイーツの数々を見破れるかに挑戦する『ウルトラマンDASH』名物企画が今年も登場。

新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン』からは、篠原涼子、ジェシー（SixTONES）、久保田悠来が参戦し、歯ブラシや、時計、大谷翔平モデルのスパイクにかぶりつくが？

さらに『ニノさん』からは、二宮和也（嵐）＆菊池風磨（timelesz）らが登場。城島茂＆藤原丈一郎（なにわ男子）らウルトラマンDASHチームは、そっくりスイーツを見破り勝利できるのか？

注目の企画盛りだくさんの『ウルトラマンDASH』に注目だ。

■番組情報

日本テレビ系『ウルトラマンDASH』

01/04（日）18:30～21:54

出演 城島茂/横山裕（SUPER EIGHT）/松島聡（timelesz）/森本慎太郎（SixTONES）/藤原丈一郎(なにわ男子)

ウルトラマン 青山学院大学陸上競技部（原晋監督/荒巻朋熙/宇田川瞬矢/黒田朝日/佐藤有一/塩出翔太）/遠藤保仁/荻田大樹/小池祐貴/水久保漱至/守祐陽/野口啓代

ゲスト あばれる君/伊藤俊介（オズワルド）/梅沢富美男/エース（バッテリィズ）/尾上右近/ガンバレルーヤ/菊池風磨（timelesz）/久保田悠来/小峠英二（バイきんぐ）/ジェシー（SixTONES）/篠原涼子/関太（タイムマシーン3号）/高杉真宙/谷まりあ/永尾柚乃/二宮和也（嵐）/羽鳥慎一/藤本美貴/堀田茜/本田望結/松木安太郎/松崎しげる/森香澄/ゆうちゃみ/吉村崇（平成ノブシコブシ）/りんたろー。（EXIT）※50音順

