『NHK紅白歌合戦』の公式SNSにて、『第76回NHK紅白歌合戦』の舞台裏ショットが公開され、注目を集めている。

番組では、連続テレビ小説『あんぱん』ゆかりの豪華キャストに加え、TVアニメ『それいけ！アンパンマン』の声優陣もステージに登場。

司会の今田美桜とともに、アンパンマンの作者・やなせたかしが作詞した楽曲や、『あんぱん』に関連する歌を披露し、会場に優しくあたたかな空気を届けた。

■スペシャルステージ直後に集結したRADWIMPS × あんぱんファミリー

「Off Shot！」というコメントとともに公開されたのは、スペシャルステージ直後に撮影された記念ショット。ステージ衣装のまま並ぶ出演者たちの姿が収められている貴重な1枚だ。

（左から）津田健次郎、山寺宏一、中尾隆聖、戸田恵子、武田祐介・野田洋次郎（RADWIMPS）、北村匠海（DISH//）、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）と、豪華な顔ぶれが一堂に会している。

「今田美桜さんは司会中」と添えられており、本番直後に撮影された一瞬であることがうかがえる。

赤や青、深い緑などのカラードレスや洗練されたスーツに身を包んだ出演者たちは、達成感に満ちた表情を浮かべ、ピースをしたり、軽く拳を握ったり、肩に手を添えて笑い合ったりと、リラックスしたムードが伝わってくる。

SNSでは「素敵な写真すぎる」「野田洋次郎と大森元貴が同じ画面内に存在しててエグい」「夢みたいな並び」「豪華すぎる」「文哉くんにぎゅってしてる元貴くんかわいすぎる」「控えめに言って悶絶」「最高のステージでした」など、多くの興奮と感動の声が寄せられている。

