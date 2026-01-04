◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

倒れ込みながら、なんとかタスキをつなぐ姿が話題となった大東文化大学・菅粼大翔選手。そんな菅粼選手の箱根駅伝出場までの経緯について、自身も箱根路を走った経験を持つ俳優・和田正人さんが明かしました。

予選会を全体8位で突破し、4年連続54回目の出場を果たした大東文化大学。3区を託された1年生・菅粼選手はトップと5分15秒差の18位でタスキを受けます。その後は懸命に歩みを進めるも、4区に繋ぐ平塚中継所ではフラフラの状態。肩から外したタスキが足元にかかり、思わず転倒する姿も見せました。それでもすぐさま立ち上がり、なんとかタスキリレー。その後はそのまま倒れこみ、スタッフに抱えられながら運ばれました。

そんな菅粼選手には、高校卒業後に一度サラリーマンとして就職した過去が。それでも箱根駅伝を走ることを諦めきれず、退社して大東文化大学に入学しています。

大東文化大・真名子圭監督と電話で言葉を交わしたという和田さんは「真名子監督は高校時代に、菅粼選手を取りにいってたんですって。だけど叶わなくて就職して。でもどうしても走りたいってことで、縁があって。(菅粼選手のいた)愛知県までわざわざ会いに行って、加入することになった」と、加入までの経緯を聞いたことを明かしました。