ANGEL-TAKA(Neu:NOIZ)初となるソロワンマンライヴ＜CHRISTMAS EVE & ADAM＞が、12月24日のクリエスマスイヴにSHIBUYA STAR LOUNGEにて開催された。

「何年も前からソロをやりたい気持ちがあった」とインタビューで語っていたANGEL-TAKA。自身念願のソロライヴを実現するとともに、この日はファンの皆さんのサンタクロースとして素敵なプレゼントを届けた。

フロアの暗転と同時にミラーボールが回り出すと、温かい拍手に包まれ幕が開く。ギターのKENTARO(ex.Gargoyle)、ベースのDEN(test-No.)、ドラムの緩菜(DOG in ThePWO)と、豪華ゲストメンバーがステージに登場。最後にANGEL-TAKAが姿を見せると、フロアから大きな歓声が上がった。

スローテンポの出だしから伸びやかに響く歌声に、洗練されたバンドサウンドが重なる。テクニカルなギターソロや下腹から心臓へと響動むベース音は印象深いのに、バンド全体のバランスが絶妙で聴き心地が良い。想像以上のクオリティに驚かされ、当然過ぎて関係各所からお叱りを受けるかもしれないが、素直に（プロのミュージシャンってやっぱり凄い）と、バンドキッズのようにライヴ冒頭から気持ちが高ぶった。

目の前に広がる初めてづくしの光景にNeu:NOIZのステージを重ね合わせながら観ていたが、そこには全力でやりたいことにチャレンジし、自然体でストレートに表現するANGEL-TAKAの姿があった。Neu:NOIZとは異なるエネルギーの出し方や歌い方で、これまでのキャリアに裏付けされたスキルと今後の可能性を次々に披露していく。まるでクリスマスツリーの下に、豪華なプレゼントがどっさりと積み上がっていくようだった。

「会いたかったぜ、渋谷Baby！メリークリスマス！」とANGEL-TAKA。年末の平日開催にも関わらず集まってくれたファンの皆さんへの感謝の言葉を届けつつ「やりたい曲がたくさんあって、色んな歌い方にチャレンジしてます。『第二の人生』って言うと大袈裟かもしれないけど、特別な日だからロマンティックな日に開催したいなと思って、この日になりました。楽しい雰囲気で届けられたらなって思います！」と続けた。

ソロ活動のために生み出されたオリジナル曲はBB(BEAST)と情次2号(ハイダンシークドロシー)が手掛けており、冒頭で畳み掛けられた親しみやすいキャッチーなナンバー、中盤のダークさやシリアスさが際立つバラード、ラストのヘドバンが巻き起こる縦ノリロックと、まさに「挑戦」という言葉にぴったりの色彩豊かな楽曲ばかり。女性ボーカルの曲やアコースティックバージョンのカバー曲も織り交ぜられた予測不能のセットリストによって、最後まで心躍る展開だった。

MCでは終始アットホームな雰囲気で、格好良い演奏とのギャップにも惹かれる。独特すぎる方法で髪を派手な色に染めていたエピソードや、スマホをどこに置いたかすぐに忘れてしまう天然キャラの一面など、DENとANGEL-TAKAに意外な共通点があることが発覚したり、ANGEL-TAKAのデジタルカメラで緩菜を撮影すると“赤ちゃん”と認識されたりと、面白い話が尽きない。

そんな中「次のANGEL-TAKAソロライヴもあるんですか？」というKENTARO。その質問に会場からは「お〜！？」と期待の声が上がり、ANGEL-TAKAが驚きながら「僕、いつもは積極的にいくタイプなんですけど、今日のソロライヴは本当に初めてで緊張していて。だからライヴが終わってから今後の話を相談しようと思ってたんですけど……え？良いんですか？」と返した。するとKENTAROから「良いですよ！楽しいから」という言葉が送られ、DENと緩菜も笑顔で合意。本番中のステージで、めでたく「次のライヴの約束」が交わされることとなった。

この日のライヴについて、終始楽しい雰囲気ではあったものの、それと同時にANGEL-TAKAの緊張やファンの反応を冷静に窺うような瞬間があったことも正直にお伝えしておきたい。自分を信じて新たな挑戦に踏み出すと、その次のステージには必ず、周囲に受け容れてもらえるかどうかの不安が待ち受けている。しかし演奏終了後、メンバー全員で手を繋ぎジャンプを繰り返し、エンドSEに合わせて何度も手を振るメンバーと、たくさんの笑顔を咲かせるファンによって、会場には最高にハッピーな景色が広がっていた。

「ソロの始動はNeu:NOIZの活動にとっても、ポジティブなこと。だから安心してついてきてほしい」という言葉を、大きな可能性とともに体現したANGEL-TAKA。直向きに挑戦し続ける姿は、こんなにも人を笑顔にし心を突き動かすのだと、聖なる夜に改めてそう教えられた。

写真◎masa

文◎藤代冬馬

[SET LIST] R-CODEMIGHTY JOLLY ROGERDO IT限界突破サバイバー（Cover）未来のかけら嘘とGOLDMINEDrowned World雪の華（Cover／Acoustic Ver.）メリクリ（Cover／Acoustic Ver.）あなたがいることで（Cover／Acoustic Ver.）LOST & FOUNDPRIDE R-CODEMIGHTY JOLLY ROGERDO IT限界突破サバイバー（Cover）未来のかけら嘘とGOLDMINEDrowned World雪の華（Cover／Acoustic Ver.）メリクリ（Cover／Acoustic Ver.）あなたがいることで（Cover／Acoustic Ver.）LOST & FOUNDPRIDE

