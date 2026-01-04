音楽イベント「rockin’on sonic 2026」が4日、公式サイトを更新。出演予定だった「PET SHOP BOYS」のニール・テナントが体調不良のため出演キャンセルとなったことを発表した。



【写真】体調不良となったニール・テナント

公式サイトでは「本日開催のrockin’on sonic 2026ですが、ヘッドライナーで出演予定のPET SHOP BOYSに関してニール・テナントが体調不良のため出演キャンセルとなります」と発表。開場が12時のところ、12時34分に急きょ発表された。



PET SHOP BOYSが同イベントの目玉アーティストであったこともあり、「異例ではありますがご希望の方へのチケット代金の払い戻しを行います」と異例となる払い戻しの対応も発表。「ご希望の方は紙チケットも電子チケットをもぎらずそのままお持ちください。払い戻しの詳細はあらためて近日中に発表いたしますのでお待ちください」と知らせた。また6日に東京ガーデンシアターで開催予定の同ユニット単独公演に関しては「あらためてご案内いたします」と知らせた。



この電撃発表にファンからは「彼らのパフォーマンスを見るためだけに台湾から日本まで飛んだのに」「さすがにやるせないです」といった残念がる声が寄せられた。



PET SHOP BOYSはニール・テナントとクリス・ロウによって、1981年にイギリス・ロンドンで結成。「ギネスブックオブレコーズ」（1999年版）には「イギリスの音楽史で最も成功したデュオ」として登録されている。2019年の単独公演以来、約7年ぶりの来日を果たしていた。



（よろず～ニュース編集部）