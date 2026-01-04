「初夢賞」（４日、三国）

年末年始恒例シリーズは、１２Ｒで優勝戦が行われ、６号艇の森悠稀（３３）＝兵庫・１１８期・Ａ２＝が、５コースまくり差しで１着。２０２４年６月の当地以来、通算２回目の優勝を飾り、賞金１７３万円を獲得した。イン先マイの室田泰史（福井）を２周２Ｍでさばいた萩原秀人（福井）が２着に入り、人気を背負った室田は３着だった。

森が策士ぶりを発揮した。今期はフライング（Ｆ）１回、欠場など選手責任の事故が２件もあり、既に事故点は４０も。「そのせいでスタート（Ｓ）は行けなくて…」と優出した時点からボヤいていたが「展開を突けるような足はあります」と柔軟にさばけるよう、準備をしていた。チルトを２に上げた高倉孝太（福井）が５号艇ながらも６コースに出たこともいい方向に作用。「高倉さんにＳで前に出られたら（外に）変わろうと思っていました。その通りの展開でしたね」。１Ｍまでには大外に舟を持ち出すと、まくった高倉にインの室田が抵抗。空いたところを切り込んだ森に勝利の女神がほほ笑んだ。

「うまいことハマりました」と表彰式ではニンマリ。「地元のすごい方が多いところで優勝できるなんて…」。ファイナルは福井勢が５人もいたが、ただ１人アウェーの森がＶゴールを駆け抜けた。

２０２４年６月に当地で初優勝。６コースまくり差しで美酒を味わった。今回も同じ６号艇で「同じ色なので意識はしていました」と胸中を明かす。今回は５コースまくり差しでの優勝。「相性がいいんでしょうね」。なぜか三国水面に愛されている。

年始に優勝を飾る最高の船出。「２０２６年こそはＡ１。これを弾みに初Ａ１を目指します」と力を込める。２０１６年５月デビューの３３歳。まずは今年中に目標達成。その先はＧ１、ＳＧ出場を狙って奮闘する。