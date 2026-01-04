「肩書き強すぎる」現役櫻坂46メンバー、京都大学在学中であることを明かす「尊敬でしかない」
櫻坂46の勝又春さんは、1月4日に自身のブログを更新。京都大学に在学中であることを明かしました。
【写真】現役京大生・勝又春さん
このブログに、ファンからは「まさか京大だったとは」「現役京大生坂道アイドルという肩書き強すぎる」「京大通いながら櫻坂の活動とか凄すぎる〜！」「本当に尊敬でしかないです」「カッコよすぎ」など、驚きの声が相次いでいます。
(文:モリタアヤリ)
「まさか京大だったとは」勝又さんは、自身のブログにて「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」とつづり、京大生であることを明かし、「本来、大学のことはアイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話で、正直なところお話しすべきか自分の中でも迷いがありました」と、報告するに至った経緯についても説明しました。
グループ初の国立大学進学同グループでは、武元唯衣さん（青山学院大学）、小田倉麗奈さん（慶応義塾大学）、中嶋優月さん（北九州市立大学）らが大学に進学・卒業していることを公表していますが、国立大学への進学を明かしたのは勝又さんがグループ初。勝又さんの今後の活躍が楽しみですね！
