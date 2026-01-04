【ひらがなクイズ】思考力を鍛えよう！ 4単語の空欄に共通する「3文字のひらがな」は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、忙しい毎日に「潤い」や「お休み」をくれるような言葉がそろいました。言葉の「頭」にも「最後」にも、同じ3文字が隠れています。リズムよく言葉を完成させてみてくださいね。
□□□けい
や□□□
□□□じつ
こう□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「きゅう」を入れると、次のようになります。
きゅうけい（休憩）
やきゅう（野球）
きゅうじつ（休日）
こうきゅう（高級・公休・恒久）
今回は「休（きゅう）」や「球（きゅう）」といった、画数は少なくても意味の強い漢字が共通のキーワードでした。「休憩（きゅうけい）」や「休日（きゅうじつ）」を思い浮かべて、ほっとひと息ついた人も多いのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)
