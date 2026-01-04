1月4日、中山競馬場で行われた9R・招福ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1800m）は、岩田康誠騎乗の5番人気、アスクデビューモア（牡5・栗東・福永祐一）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にゴールドアローン（牝5・美浦・青木孝文）、3着に1番人気のバギーウィップ（牡4・美浦・萩原清）が入った。勝ちタイムは1:53.1（稍重）。

2番人気で戸崎圭太騎乗、デコラシオン（牡7・美浦・高木登）は、4着敗退。

鮮やかな立ち回りで直線先頭へ

岩田康誠騎乗の5番人気、アスクデビューモアの鮮やかなまくりがハマり、オープンクラス入りを果たした。道中は最後方からの競馬で、向こう正面で一気に進出を開始。4コーナー手前では先頭に立つ競馬で、その勢いのままに直線でも力強く押し切った。

アスクデビューモア 17戦4勝

（牡5・栗東・福永祐一）

父：マインドユアビスケッツ

母：アスクデピュティ

母父：フレンチデピュティ

馬主：廣崎利洋HD

生産者：社台コーポレーション白老ファーム